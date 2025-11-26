Marracash, la scaletta dei concerti 2025 nei palazzetti

Dieci appuntamenti sui palchi di numerose città: Eboli, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Padova e Torino. Il rapper ha dichiarato: “Il live degli stadi torna nei palazzetti per chiudere alla grande un anno magico e celebrare come si deve la trilogia partita nel 2019”

Reduce dal successo straordinario della tournée negli stadi, Marracash porterà la sua musica sui palchi dei palazzetti di numerose città italiane. L’artista ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Il live degli stadi torna nei palazzetti per chiudere alla grande un anno magico e celebrare come si deve la trilogia partita nel 2019”.

Al momento il king del rap non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dello show, attesi ovviamente i brani tratti dagli album della sua trilogia discografica formata da Persona del 2019, Noi, loro, gli altri del 2021 ed È finita la pace del 2024. Questi brani eseguiti al concerto allo stadio San Siro nel giugno di quest'anno:

Dopo la fine della tournée negli stadi, il rapper ha raccontato: “Questo tour negli stadi è finito e già mi manca. Non solo per l’amore del pubblico, l’adrenalina del palco, le luci, le folle e i fuochi. Mi manca in maniera esistenziale. Tutti i miei dubbi, le mie incertezze, le cose della vita che non capisco, spariscono quando inizia un tour. Tutto acquista un senso. Una squadra di persone (numerosissima quest’anno) che lavora con passione a un obiettivo comune. Sacrificio, disciplina, routine, talenti, entusiasmo, dedizione, amore. E il risultato lo vedi la sera stessa! Tutte le sere! Tutto questo ridà un senso al caos della mia vita. Rimette assieme i pezzi, è più forte di qualsiasi medicina o terapia”.