Marracash, la scaletta dei concerti 2025 nei palazzetti

Dieci appuntamenti sui palchi di numerose città: Eboli, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Padova e Torino. Il rapper ha dichiarato: “Il live degli stadi torna nei palazzetti per chiudere alla grande un anno magico e celebrare come si deve la trilogia partita nel 2019”
Al via il tour di Marrcash. Venerdì 28 novembre il rapper si esibirà al PalaSele di Eboli per il primo dei dieci appuntamenti live previsti in giro per l'Italia. Ecco le canzoni che potrebbero essere proposte agli show.
marracash in tour, la possibile scaletta
Reduce dal successo straordinario della tournée negli stadi, Marracash porterà la sua musica sui palchi dei palazzetti di numerose città italiane. L’artista ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Il live degli stadi torna nei palazzetti per chiudere alla grande un anno magico e celebrare come si deve la trilogia partita nel 2019”.
Il 28 novembre Marrcash darà il via al tour dal palco del PalaSele di Eboli per poi raggiungere Bologna, Firenze, Milano, Roma, Padova e infine Torino con lo show conclusivo in programma il 20 dicembre all’Inalpi Arena. Ecco il calendario completo:
- 28 novembre, Eboli - Pala Sele
- 1 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 4 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 8 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 9 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 10 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 12 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 13 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 17 dicembre, Padova - Kioene Arena
- 20 dicembre, Torino - Inalpi Arena
Approfondimento
Marracash, esce oggi il box e il libro "Qualcosa in cui credere"
Al momento il king del rap non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dello show, attesi ovviamente i brani tratti dagli album della sua trilogia discografica formata da Persona del 2019, Noi, loro, gli altri del 2021 ed È finita la pace del 2024. Questi brani eseguiti al concerto allo stadio San Siro nel giugno di quest'anno:
- POWER SLAP
- GLI SBANDATI HANNO PERSO
- VITTIMA
- SPORT
- CLIFFHANGER
- GOAT
- BODY PARTS
- BASTAVANO LE BRICIOLE
- NOI
- FACTOTUM
- LAUREA AD HONOREM
- PENTOTHAL
- IO
- DUBBI
- MADAME - L'ANIMA
- NEMESI
- BRIVIDO
- QUALCOSA IN CUI CREDERE
- CRASH
- LORO
- QUELLI CHE NON PENSANO
- COSPLAYER
- POCO DI BUONO
- È FINITA LA PACE
- CRAZY LOVE
- CRUDELIA
- NIENTE CANZONI D'AMORE
- MI SONO INNAMORATO DI UN AI
- LEI
- BRAVI A CADERE
- NULLA ACCADE
- ∞ LOVE
- HAPPY END
Approfondimento
Marracash e Fabio si fondono nell'abbraccio di San Siro
Dopo la fine della tournée negli stadi, il rapper ha raccontato: “Questo tour negli stadi è finito e già mi manca. Non solo per l’amore del pubblico, l’adrenalina del palco, le luci, le folle e i fuochi. Mi manca in maniera esistenziale. Tutti i miei dubbi, le mie incertezze, le cose della vita che non capisco, spariscono quando inizia un tour. Tutto acquista un senso. Una squadra di persone (numerosissima quest’anno) che lavora con passione a un obiettivo comune. Sacrificio, disciplina, routine, talenti, entusiasmo, dedizione, amore. E il risultato lo vedi la sera stessa! Tutte le sere! Tutto questo ridà un senso al caos della mia vita. Rimette assieme i pezzi, è più forte di qualsiasi medicina o terapia”.
Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski
"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere
'Aisle 3' di Nava parla di identità e fuga dalle etichette, ed è il brano più rappresentativo di ottobre. Menzione speciale per Maia, Martina Gil, Astrasonora, Marea, chiamamifaro, Ava, Vins e Giulia Mei. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani — scelti tra oltre 300 ascolti — sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO