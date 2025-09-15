Zucchero in concerto all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Dodici attesi appuntamenti live all’Arena di Verona. Il cantautore porterà musica, magia e spettacolo su uno dei palchi più belli al mondo

Dodici appuntamenti live su uno dei palchi più belli al mondo. Zucchero sarà protagonista di una serie di spettacoli all’Arena di Verona, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

zucchero all’arena di verona, la possibile scaletta Martedì 16 settembre Zucchero darà il via alla serie di appuntamenti all’Arena di Verona. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00, attese migliaia di persone. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero dell’ultima tournée: Oh, Doctor Jesus

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...

Ci si arrende

La canzone che se ne va

Una come te

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Menta e rosmarino

Un soffio caldo

Il suono della domenica

Donne

Miserere

Nutbush City Limits

Jumpin’ Jack Flash

Honky Tonk Train Blues

Madre dolcissima

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Hey Man Dopo il primo spettacolo, la voce di Cosi Celeste tornerà sul palco dell'Arena di Verona per altri undici speciali appuntamenti live. Ecco il calendario completo delle prossime date: 17 settembre

19 settembre

20 settembre

22 settembre

23 settembre

25 settembre

26 settembre

28 settembre

6 ottobre

7 ottobre

8 ottobre Approfondimento Zucchero e Russell Crowe, online il video di Just Breathe

Quest’estate Zucchero ha incontrato il pubblico con l’acclamato Overdose D’Amore World Tour toccando anche alcune località europee. Il cantautore ha raccontato sul profilo Instagram che conta più di 400.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Abbiamo chiuso anche questa leg dell’Overdose D’Amore World Tour, tra stadi, Circo Massimo e meravigliose venue in Europa. È un po’ come se fossi ‘in viaggio da sempre…’”. L’artista ha aggiunto: “Grazie come sempre per essere venuti così in tanti, a buon rendere. Il tour non è finito”. Approfondimento Zucchero pubblica album Discover II: "C'è poco amore in circolazione"