Zucchero in concerto all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Dodici attesi appuntamenti live all’Arena di Verona. Il cantautore porterà musica, magia e spettacolo su uno dei palchi più belli al mondo
Dodici appuntamenti live su uno dei palchi più belli al mondo. Zucchero sarà protagonista di una serie di spettacoli all’Arena di Verona, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
zucchero all’arena di verona, la possibile scaletta
Martedì 16 settembre Zucchero darà il via alla serie di appuntamenti all’Arena di Verona. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00, attese migliaia di persone. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero dell’ultima tournée:
- Oh, Doctor Jesus
- Spirito nel buio
- Soul Mama
- Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...
- Ci si arrende
- La canzone che se ne va
- Una come te
- Partigiano reggiano
- Vedo nero
- Amor che muovi il sole
- Pene
- Il volo
- Facile
- Con le mani
- Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica
- Baila (Sexy Thing)
- Iruben Me
- Menta e rosmarino
- Un soffio caldo
- Il suono della domenica
- Donne
- Miserere
- Nutbush City Limits
- Jumpin’ Jack Flash
- Honky Tonk Train Blues
- Madre dolcissima
- Dune mosse
- Diamante
- X colpa di chi?
- Diavolo in me
- Chocabeck
- Hey Man
Dopo il primo spettacolo, la voce di Cosi Celeste tornerà sul palco dell'Arena di Verona per altri undici speciali appuntamenti live. Ecco il calendario completo delle prossime date:
- 17 settembre
- 19 settembre
- 20 settembre
- 22 settembre
- 23 settembre
- 25 settembre
- 26 settembre
- 28 settembre
- 6 ottobre
- 7 ottobre
- 8 ottobre
Quest’estate Zucchero ha incontrato il pubblico con l’acclamato Overdose D’Amore World Tour toccando anche alcune località europee. Il cantautore ha raccontato sul profilo Instagram che conta più di 400.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Abbiamo chiuso anche questa leg dell’Overdose D’Amore World Tour, tra stadi, Circo Massimo e meravigliose venue in Europa. È un po’ come se fossi ‘in viaggio da sempre…’”. L’artista ha aggiunto: “Grazie come sempre per essere venuti così in tanti, a buon rendere. Il tour non è finito”.
Zucchero è tra i cantautori italiani più amati e di successo al mondo. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato numerosi successi, tra i suoi album citiamo Oro, incenso e birra, Spirito DiVino, Chocabeck e Black Cat. Il cantautore vanta anche grandi collaborazioni con artisti internazionali: da Eric Clapton a Sting (FOTO) passando per Vanessa Carlton.
