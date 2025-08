Justin Bieber, Yukon è il nuovo video con Hailey e Jack

Sembra quasi l'era della consapevolezza prima del cambiamento questo per Justin Bieber. Ovunque la vita lo porterà, qualsivoglia sarà il cambiamento, oltre ogni ragionevole bene o male, Justin è tornato alle radici. E questo back to the roots ha il nome dolce di famiglia. Che permea tutto, anche "Yukon", secondo singolo tratto da Swag, un album che non vuole più essere solo musica, ma una dichiarazione d’amore. Quando l'artista sussurra“What would I do if I didn’t love you, babe?”, non è solo una rima: è una promessa viscerale.