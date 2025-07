Xander Ace & Eva Beretta presentano il singolo Soulfire: il video

Il brano racconta il fuoco interiore che ognuno di noi porta dentro: una scintilla nascosta, silenziosa ma potente, che attende solo di essere accesa. Spesso, nella frenesia della vita quotidiana, tra doveri, aspettative e paure, finiamo per soffocare quella fiamma, dimenticando chi siamo davvero. Ma quel fuoco non si spegne: resta lì, in attesa del momento giusto per emergere. A volte basta un incontro, una parola sincera, un’esperienza forte per risvegliarlo. È in quel momento che sentiamo di rinascere. Il fuoco interiore è la nostra vera forza: rappresenta i sogni, la passione, la volontà di cambiare, la libertà di esprimerci senza maschere. Quando lo lasciamo ardere, illumina tutto ciò che facciamo, guida le nostre scelte e dà senso ai nostri passi.



Il brano ci invita a non soffocarlo, ma ad accoglierlo con coraggio, anche se può fare paura. Perché è solo ascoltando quella voce profonda dentro di noi che possiamo vivere pienamente, in modo autentico. Lasciar brillare il nostro fuoco interiore significa accettare la nostra unicità e percorrere la strada che ci appartiene davvero. Solo così possiamo trovare la nostra vera luce e condividerla con il mondo. Soulfire è nato come quelle idee che arrivano senza clamore ma che senti forti. Insieme volevamo creare qualcosa che ci rappresentasse artisticamente, esplorando sonorità più eteree, vicine alla scena melodic techno che oggi vibra a livello globale.



Questo brano è un’esplorazione dell’energia interiore. Quelle potenzialità che tutti abbiamo, ma che spesso restano bloccate. Soulfire invita a farle emergere, a lasciarle fluire, usando la musica come veicolo potente di espressione e trasformazione.

Già dal titolo ci siamo interrogati: tutte le anime nascono infuocate, o possiamo accenderle col tempo? Crediamo che il fuoco ci sia in ognuno. La vera sfida è riconoscerlo e alimentarlo. Soulfire racconta questo viaggio personale, universale allo stesso tempo.



Il videoclip lo abbiamo girato a Fuerteventura, tra Playa Jandía e Morro Jable. Xander nella storia è colui che cerca: attraversa paesaggi deserti e silenzi per trovare quella scintilla. È la metafora della ricerca interiore. Quando finalmente la trova, non è l’inizio di una storia d’amore: è la nascita di una consapevolezza. Quel momento in cui capisci che puoi davvero brillare, se impari ad ascoltarti. Soulfire è questo: coraggio, trasformazione, luce. Il nostro intento era lasciare un messaggio chiaro: ognuno ha qualcosa di potente da esprimere, ma serve fiducia per scoprirlo. Questo brano è la nostra visione condivisa, nata da un’intensa collaborazione creativa. Riguardo il video abbiamo curato ogni dettaglio insieme, lavorando come una vera squadra. Ogni inquadratura è frutto di un dialogo creativo. Soulfire è il risultato di un processo sincero, dove musica e immagini si fondono per raccontare qualcosa che parla a tutti: il desiderio di trovare, accendere e custodire il proprio fuoco.