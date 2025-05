Vasco Rossi, la possibile scaletta del concerto di Bibione

Grande attesa per la data zero della nuova tournée del rocker. Nelle prossime settimane appuntamenti a Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma

Dopo il soundcheck esclusivo dedicato ai membri del Blasco Fan Club, martedì 27 maggio Vasco Rossi sarà protagonista della data zero del suo nuovo tour. Appuntamento allo Stadio Comunale di Bibione. Al momento il rocker non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta della serata.

vasco rossi, la possibile scaletta

Lunedì 26 maggio Vasco Rossi ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova tournée. Migliaia di fan sono accorsi allo Stadio Comunale di Bibione per una serata all’insegna della musica e delle grandi emozioni. A ventiquattro ore di distanza dal concerto, la rockstar tornerà sul palco per la data zero del tour. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 20.45. Questo l’indirizzo dello stadio: via Timavo, 10, 30020, Bibione, Venezia.

Al momento la voce di Rewind non ha fornito alcuna anticipazione sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 26 maggio:

Vita spericolata

Sono innocente ma…

Manifesto futurista della nuova umanità

Valium

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Interludio 2025

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Una canzone per te / Va bene, Va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara