Sanremo 2025, Tutta l'Italia di Gabry Ponte è il jingle ufficiale

DAI DISCHI DI DIAMANTE AL DANCEFLOOR A SAN SIRO

Con oltre 5.5 miliardi di stream globali, più di 18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 3 dischi di diamante, 46 dischi di platino e 26 dischi d’oro, Gabry Ponte è il producer italiano più ascoltato nel mondo e il 28 giugno sarà protagonista della festa San Siro Dance allo Stadio San Siro di Milano. Sarà il primo dj italiano che si esibirà nella venue, che si trasformerà nel più grande dancefloor italiano per una serata unica ricca di emozioni e musica. Nel frattempo, nel 2024 Gabry Ponte ha sia collaborato con Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike in Mockingbird, con Steve Aoki in Save Me e con Sean Paul e Natti Natasha in Born to Love Ya, sia celebrato 25 anni di carriera con un indimenticabile tour sold out. Soltanto negli ultimi due anni, il dj si è esibito più di 150 volte in 13 paesi e ha fatto ballare oltre 1.500.000 persone.