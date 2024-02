Televoto Sanremo 2024, come votare i cantanti in gara e i loro codici

Siamo entrati nel pieno del 74esimo Festival di Sanremo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24). Come ogni anno, il peso del voto dei telespettatori non è indifferente per decidere chi vincerà. Per la prima serata, quella del 6 febbraio, il televoto del pubblico non era previsto: solo la Giuria della sala stampa, tv e web ha potuto dire la sua. Dalla seconda all’ultima serata – quindi anche oggi, 8 febbraio - entra invece in gioco anche il voto da casa, oltre a quello della Giuria delle radio, che da questa edizione sostituisce la Giuria demoscopica. Ecco le regole e i codici degli artisti in gara nella serata di oggi (LE PAGELLE DELLA SECONDA SERATA).