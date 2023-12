La possibile scaletta del concerto di Calcutta a Padova

Dopo la cancellazione della data napoletana, Calcutta ha ripreso il suo Relax Tour. L'appuntamento è per giovedì 14 dicembre alla Kioene Arena di Padova

Il 12 dicembre, Calcutta era atteso a Napoli. Tuttavia, il concerto al Palapartenope di Fuorigrotta è stato annullato a causa della forte influenza che lo ha colpito. Rientrata l'emergenza, il cantante si prepara ad esibirsi alla Kioene Arena di Padova giovedì 14 dicembre alle 21.00.

La preoccupazione (ingiustificata)

Quando Calcutta ha cancellato il concerto di Napoli (che verrà recuperato il prossimo 22 dicembre), sul web hanno fatto capolino teorie strampalate. Nonostante il cantautore avesse spiegato di essersi svegliato con la febbre, alcune testate hanno diffuso la voce secondo cui - dietro la cancellazione della data - vi fosse un infarto. I fan, preoccupatissimi, si sono dunque riversati su TikTok e su X in cerca di notizie. Ovviamente, si trattava di una fake news per "rubare" views agli utenti. Non ha avuto nessun infarto, Calcutta, ma una normalissima influenza che ora si è risolta.

Così, il cantante riprende questa sera il suo Relax Tour (completamente sold-out). Il 16 dicembre sarà al Pala Alpitour di Torino, il 18 e il 19 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 22 al Palapartenope di Napoli per recuperare la data de 12.