Esce "Cucina song", nuovo singolo di Erberomantiche

Esce per l'etichetta Bagana B District “Cucina Song”, brano che anticipa il nuovo lavoro in studio di Erberomantiche, progetto che naviga nel pop’n’ roll sperimentale traendo ispirazione da cinema e letteratura con testi in italiano intrisi di poesia e ironia. Il brano racconta di un amore finito, in cui la protagonista principale è la cucina di casa. Un ambiente in cui tutto, i post-it sul frigorifero, la fiamma blu del gas, l'aroma del caffè, i piatti sporchi, ricorda quello che non può più tornare. E quando il co-protagonista della storia ne prende coscienza, decide di guardare avanti con la consapevolezza che, comunque, la cucina sarà sempre la sua stanza preferita.

Musicisti di lunga esperienza, Erberomantiche hanno già all'attivo, insieme, come duo, un album autoprodotto, “1984” pubblicato nel 2021, che fluttua tra George Orwell, Alan Parker e Woody Allen. Hanno alle spalle diversi progetti discografici, la collaborazione nella produzione dei lavori di vari artisti siciliani e una intensa attività live. Il duo è composto da Nicola Ganci, polistrumentista, docente di musica, laureato in flauto traverso e composizione al Conservatorio di Trapani e Patrick Rotolo, chitarrista, in passato componente di diversi progetti musicali; con gli Zetazero ha pubblicato il disco omonimo nel 2005 per l'etichetta Blend’r Label e aperto concerti ad artisti come Afterhours e nel progetto di Andrea Venezia (800A records) ha diviso il palco con Il Teatro degli Orrori.