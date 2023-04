Destri, le sue Falene romantiche sanno chiedere scusa: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Falene è un brano malinconico per tutte quelle persone che hanno lasciato in sospeso delle situazioni mai concluse, a chi non è riuscito a dire scusa, a chi non è riuscito a dire per un ultima volta mi dispiace. Ho scelto l'immagine delle Falene perchè fin dalla notte dei tempi la falena veniva considerata uno degli insetti più misteriosi ed enigmatici che si possa annoverare nel regno animale. Nell’aspetto ricorda una farfalla, ma ha abitudini, caratteristiche e comportamenti del tutto diversi. Volano soprattutto al calar delle tenebre pur essendo fatalmente attratte dalle fonti luminose. Ho voluto raccontare una storia d'amore ambientata nella notte, tra luci ad intermittenza, luci di lampioni, in una cabina telefonica, dove riconoscendo i propri errori, "lui" è riuscito a dire per un'ultima volta mi dispiace a "lei".



Il video è stato girato nella periferia di Viareggio, scritto da me e Mindbox, produzione video Mindbox Aka Giacomo di Luise e Giacomo Francesconi con la partecipazione di Gloria Lucchesi Influencer. Il mio vero nome è Alessandro De Antoni, in arte Destri cantautore, pianista e chitarrista. Inizio a suonare il pianoforte all'età di 7 anni quando in un pomeriggio dopo scuola mia madre (ed è a lei che oggi devo dire grazie) decise di portarmi a lezione. Una volta premuto il primo tasto rimasi affascinato da questo immenso strumento a coda. Negli anni ho iniziato ad appassionarmi di musica elettronica iniziando a sperimentare con i miei sintetizzatori uniti all'utilizzo di chitarre elettriche che oggi mi hanno portato a scrivere e comporre andando a fondere tutte le mie esperienze musicali del passato. I ringraziamenti dovuti vanno a Jenni Daja la prima persona a credere in questo progetto, Matteo Costanzo, Marco Mattiuzzo, Tony Puja. Nel passato ho avuto la possibilità di esibirmi in Italia, Russia, Ucraina, Galles e Scozia con il gruppo The Red Carpet prodotto da The Katoo nel quale ero tastierista. Singolo The Price of greatness in anteprima su MTV New Generation. Ho avuto la possibilità di aprire i concerti dei The Fun al Milano city sound e Ferrara sotto le stelle e The Vaccines al New Age di Treviso. Questo è il Primo progetto da cantautore e nasce durante il lockdown in piena emergenza Covid-19.



La musica per me rappresenta tutto, essere cantautore non è facile perchè abbiamo una grande responsabilità soprattutto verso i giovani. Attraverso i nostri testi abbiamo la possibilità di comunicare ed arrivare subito al pubblico in maniera diretta, ma bisogna scrivere se abbiamo veramente qualcosa da dire. Se si cerca di scrivere quello che può piacere al pubblico diventa un limite. Credo che la necessità comunicativa sia insita nell'uomo e derivi da un bisogno naturale. Nei miei testi cerco di essere il più onesto possibile, c'è bisogno di responsabilità nella scrittura per cercare di dire qualcosa che sia utile agli altri.