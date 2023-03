Eros Ramazzotti in concerto ad Assago, la scaletta del 14 marzo

Eros Ramazzotti è tornato in tour , riprendendosi il palco e il pubblico che gli hanno regalato così tante soddisfazioni in oltre 4 decenni di musica. Questa sera, martedì 14 marzo, si prenderà la scena al Forum di Assago alle porte di Milano con una data del suo Battito Infinito World Tour . La pandemia ha rallentato, per un periodo anche fermato, la musica ma non la passione e lo dimostra lo stesso Eros Ramazzotti. Sarà il primo di 4 concerti che il cantautore romano ha organizzato a Milano, inseriti all’interno di un lunghissimo calendario che lo vedrà girare il mondo nei prossimi mesi, in attesa della nascita del suo primo nipote, figlio di Aurora , avuta con Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti in concerto a Milano, la scaletta

Il cantautore romano non ha reso ufficiale la scaletta del Battito Infinito World Tour e, come spesso accade, potrebbe non esserci un’unica scaletta per tutte le date, dal momento che Eros Ramazzotti potrebbe poter adattare l’ordine di uscita delle canzoni in base alla location in cui si esibirà. Ci sarà sicuramente l’alternanza tra i brani storici e quelli più recenti, dal momento che non mancano sicuramente i brani per realizzare una scaletta avvincente e coinvolgente nel repertorio di Ramazzotti. In base ai precedenti appuntamenti, l’ordine di uscita dei brani per il concerto di Milano potrebbe essere il seguente, ovviamente a meno di cambiamenti e di sostituzioni decise dall’artista: