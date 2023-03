Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ro'Hara è il mio nome d'arte e penso mi rappresenti a pieno: unisce il mio vero nome, Rossella, a quello di uno dei personaggi femminili più celebri della storia del cinema, Rossella O'Hara di "Via col vento". I miei genitori hanno scelto questo nome perché speravano diventassi una donna forte, consapevole e determinata; devo dire che non si sono sbagliati. Fin da bambina sapevo che avrei dedicato la mia vita alla musica. Scrivo e canto per raccontarmi e per riempire la mia vita, spero anche quella degli altri. Ho ricevuto vari riscontri artistici che mi hanno formata umanamente e come artista. Nel 2022, dopo due anni di duro lavoro è uscito il mio nuovo progeto dal sapore Pop soul, contaminato da suoni eletronici. Tra i vari singoli è nato anche Filo D'oro, prodoto da Cristano Norbedo, con le chitarre di Nicolas Morassuto, le programmazioni ritmiche di Giona Rosseto ed il Master di Ricky Cariot.



Questa canzone autobiografica, alla quale sono molto legata è interamente pop soul, composta da suoni elettronici e momenti gospel, con un sound fresco e positvo pronto a richiamare la libertà e la voglia di ricominciare. Ho scritto questo brano per rappresentare la rinascita: quando viviamo un momento difficile e tormentato, il filo delle nostre emozioni è nero e sfilacciato, ma sopratuto scollegato da tutto. Per fortuna non si parla di fine, perché qualcosa o qualcuno riconosce il nostro dolore, stringe il proprio flo d'oro al tuo e illumina la strada persa, facendoti ritrovare la speranza. Penso che ognuno di noi abbia il proprio filo d'oro, deve solo incontrarlo.



Anche stavolta, come in questo brano, sono uscite parole semplici e pure perché mi piace essere una cantautrice diretta possibile. Trasferire un brano così profondo da suoni a immagini, non è stato semplice. Io e la regista Aurora Ovan della casa di produzione "Dare", abbiamo deciso di esprimere il concetto di salvezza, rendendo l'acqua l'elemento predominante del video ufficiale. Il tormento di stare sott'acqua, la paura di non farcela, la mancanza di respiro e il cercare con tutte le proprie forze di risalire, anche se la corrente ti porta giù, sono esattamente le sensazioni che si provano nei momenti bui della vita. Ma un modo per tornare a galla lo si trova sempre, tramite la nostra forza e l'aiuto degli altri, si può ricominciare a vivere più luminosi di prima. I colori predominanti in questa pellicola sono tutti tendenti al chiaro, per dare un senso di benessere, spensieratezza e libertà. Girare questo video non è stato affato facile, soprattutto per le infinite riprese nell'acqua che a contatto con la pelle diventava sempre più fredda. Scrivere questo singolo è stato qualcosa di molto intimo e istintivo. Capisco che un brano è quello giusto quando lo sento e lo vedo proiettato in un live futuro. Filo d'oro come altri miei singolo ("Shalla" e "Sa di te") spero di sentirli cantare al più presto da una folla di persone, sarebbe per me un desiderio che diventa realtà.