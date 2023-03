BANii racconta il peso delle proprie scelte in The Kiss: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono BANii, sono una cantautrice vicentina e quello che presento qui oggi è il mio ultimo singolo The Kiss. Il brano è nato come una pagina di diario per processare i miei sentimenti in un determinato momento della mia vita ed è successivamente stato adornato di nozioni e melodie che ho ascoltato, assimilato e contemplato nei mesi a seguire. Il tema centrale della canzone è quello di sentire il “peso” delle proprie azioni addosso ed essere resi deboli e impotenti da esso. Qualche tempo prima di scrivere questo pezzo avevo infatti ascoltato una lezione della guru spirituale Guru Jagat, la quale parlava della qualità metafisica di una donna di “scaricare” energeticamente le informazioni delle persone con le quali entra in intimità e di conservarle poi in questo “arco” che si trova appunto all’altezza del petto. Mi piaceva l’idea di descrivere la sensazione così, come un download dell’energia della persona e del peso che significava portare poi addosso. Volevo anche potere onorare la sensibilità profonda che viene con l’essere donna. Spesso vogliamo mostrarci al mondo come dei robot e tendiamo a nascondere le nostre emozioni e ciò che ci fa paura. A me piace invece essere sfacciatamente vulnerabile.Trovo il processo di esporsi davvero importante e necessario per potersi amare davvero e per essere in grado di guarire il proprio cuore, al di là del proprio sesso o genere. L’arte e la musica servono anche a questo, a potersi immedesimare ed immergere completamente in qualcosa, anche se significa a volte accettare degli aspetti che si sono voluti fino a quel momento ignorare e negare.



The Kiss è il secondo brano a segnare la mia collaborazione con Time Bomb Music per la produzione artistica e Sorry Mom! per la distribuzione. Produzione e mixaggio sono il prodotto del lavoro impeccabile di Roberto Visentin, il quale ha saputo ascoltarmi e dare valore alla mia voce e alle mie idee. Posso dire infatti che sento il brano del tutto mio e fedele a quello che era nella mia testa: è un pezzo struggente e allo stesso tempo tenero, onesto e con la capacità di entrarti in testa e non uscirne più!



Anche il video di The Kiss ha superato ogni mia aspettativa. Il progetto è nato dalla collaborazione con il direttore bassanese Luca Piludu, che seguivo sui social da un po’ e per il quale nutro molta stima. La nostra visione era decisamente simile: volevamo qualcosa che fosse innanzitutto bello sotto ogni punto di vista, ma che potesse allo stesso tempo accompagnare e complementare la natura struggente e dolcemente vulnerabile del brano stesso. Il progetto è stato fin da subito nutrito dalla passione di entrambi e grazie al talento di Luca, l’aiuto di Thomas Basso e un pizzico di fortuna è nato il videoclip ufficiale di The Kiss. Siamo estremamente orgogliosi del risultato e non vediamo l’ora di condividerlo con il mondo. Un ringraziamento speciale va ancora ad Ale Vigo di Time Bomb Music e a Sorry Mom!, senza i quali non sarei qui a parlarvi ora.