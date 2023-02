Serpenti, la presa di coscienza passa attraverso la Medusa: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ciao, Siamo i Serpenti, un duo di musica electropop nato a Milano nel 2007.

Da allora abbiamo pubblicato tre album ed abbiamo portato in giro la nostra musica in Italia e all’estero. Dopo una pausa di qualche anno che ci ha portati a rimanere in ambito musicale ma in veste di autori per altri interpreti, nel 2020, abbiamo avuto l’esigenza di tornare a scrivere in prima persona e lo abbiamo fatto attraverso la pubblicazione di diversi brani che stanno anticipando l’uscita del nostro prossimo album previsto per la prima metà del 2023. Nel nostro penultimo singolo, Cassandra, abbiamo avuto la fortuna di duettare con la splendida voce di Malika Ayane.



A dicembre è uscito invece Medusa di cui vi presentiamo il video. Medusa è una dichiarazione d’amore alla musica pop dance ’90, protagonista una chitarra che accompagna dolcemente la voce in un viaggio interiore di presa di coscienza. Il mito di Medusa è l’emblema della società patriarcale che ha dato un volto al “pericolo” del potere femminile nella società. Tutti quei pregiudizi, luoghi comuni, etichette che “pietrificano” la realtà obbligandoci ad agire secondo schemi mentali prestabiliti. Il cambiamento a cui tutti noi dovremmo ambire.



Per il videoclip siamo partiti da un'immagine semplice e molto contrastata come se fosse la testa di Medusa a parlare: nuda e cruda nella sua sincerità. A controbilanciare questa immagine così netta ci sono scene più oniriche, colorate ed avvolte nel fumo. Per noi questa parte del video rappresenta il cambiamento che è dentro di noi, che prende le sembianze di un prisma colorato che abbiamo incastonato nella nostra anima e che scalpita per vedere la luce necessaria per brillare. Il tempo perde forma e diventa solo una convenzione e, mentre la nostra Medusa prende una velocità quasi nevrotica, quello che abbiamo dentro si dilata, si libera, a volte è ancora fuori fuoco ma sta prendendo forma, come se fosse una presa di coscienza della necessità del cambiamento. Non mi vedi ma sono qui è una voce sempre più insistente che ci vuole prendere per mano per portarci fuori dalla nostra comfort zone.



Verso la fine di febbraio, il brano sarà protagonista di un curioso esperimento che abbiamo fatto con nostri amici colleghi, autori con un percorso artistico personale. Abbiamo dato loro la base di Medusa ed abbiamo chiesto di scriverci su una canzone totalmente nuova. Nessun tema, nessuna restrizione. L’obiettivo era capire come da una base comune potessero venire fuori colori diversi in base alla sensibilità di chi scrive. Il risultato è stato sorprendente e presto lo pubblicheremo.