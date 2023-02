Maura con Nel Mio Bosco ci accompagna alla ricerca dell'appartenenza

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Nel Mio Bosco è un brano che è come un sentiero in mezzo agli alberi in un bosco misterioso, lieto e cupo lungo il quale avventurarsi a piedi scalzi. La sua atmosfera lenta ma incalzante chiede soprattutto all'ascoltatore di fermarsi e di immaginare. Un pop soffice e introspettivo, un pop che “poeteggia”, che ti guarda e domanda di essere guardato. Nel mio bosco anticipa l’uscita del primo lavoro di Maura sulla lunga distanza, previsto per la primavera, e contiene in sé una piccola mappa dell'album, delle immagini imprescindibili per riuscire a cogliere e a interpretare le storie che quest’ultimo desidera narrare, a cominciare da quella della sua autrice.



Nel mio bosco è una canzone che "parla di sessualità solo se è vero che parla di appartenenza: solo se è vero che parla di esistenza". Quello di Maura è un universo musicale eclettico, frutto di ascolti, di influenze e di contaminazioni che vanno dal pop al rock, dall’r&b all’elettronica e molto altro. Un progetto ricco di suggestioni e di rimandi visivi, in cui il corpo è considerato uno strumento potente per rappresentare la vulnerabilità. La stessa vulnerabilità che attraverso il suo primo disco l’artista vuole raccontare.