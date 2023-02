Marco Baroni canta le peripezie di un Bravissimo Cantautore: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Non è sempre facile descrivere una propria canzone.

In questo caso, nel mio ultimo singolo uscito con Sorry Mom! / Be NEXT Music "Bravissimo Cantautore", ho provato a mettermi in gioco e ho cercato di raccontare la corsa ad ostacoli con il mondo delle maestranze musicali.

Ho scavato nel profondo dei miei ricordi e dei miei sentimenti e ho raccontato della ricerca di una via che fosse “comoda”, non tanto al raggiungimento del successo che non è mai arrivato, ma allo sfondamento di quella barriera di indifferenza mascherata di compiacimento che la discografia spesso ha nei confronti di un cantautore.

Lo so con questo brano rischio molto, ma è stato qualcosa di più forte di me.

È una storia autobiografica nata dalle esperienze collezionate negli anni e che si chiude con l’incessante desiderio, e consiglio, di continuare a bussare alle porte nonostante il silenzio, nonostante faccia male, perché quando c'è la passione con la P maiuscola non si può fare proprio altrimenti.

Nella mia vita artistica posso dire di essere stato molto fortunato e non posso di certo lamentarmi, ma questa canzone mi fischiava comunque nelle orecchie ben prima di scriverla e ho dovuto quindi dare ascolto alla mia ispirazione e darle così vita.

Per completare il messaggio e renderla così perfetta inoltre non potevo lasciarla orfana di video e anzi, per l'occasione ho cercato il meglio nella piazza per me: da qui la scelta di Andrea Venosino alla regia.

A lui, ormai amico e persona vicina, ho potuto chiedere espressamente che il clip fosse incentrato sul testo e sul mio viso, tra pugni in faccia ed espressioni forti che potessero descrivere le parole anche da un punto di vista visivo per rendere il tutto più reale, più sincero, più forte.

Posso dire con soddisfazione che il risultato ottenuto è per me eccellente.

"Bravissimo cantautore" come accennavo sopra, è il mio ultimo singolo, che segue l'uscita del precedente "Cenere" e che anticipa il mio nuovo album, il terzo, in uscita in primavera.

Il mio percorso artistico però è ormai più che ventennale e posso dire di aver collaborato con le migliori etichette e i migliori produttori italiani: il video dei miei singoli "La mia generazione" e "Marta piange" sono andati in rotazione su MTV e nel 2007 sono salito sul celebre palcoscenico del teatro Ariston per partecipare al festival di Sanremo nella categoria "Giovani" e raggiungendo la finale con il brano "L'immagine che ho di te".

Da lì si sono susseguiti due album, il primo"Marco Baroni" e il secondo "Una corsa senza freni", tantissimi singoli, collaborazioni e molti live in cui ho spesso condiviso il palco con veri e propri mostri sacri della musica italiana.

Posso quindi dire di conoscere il mercato musicale abbastanza bene, non a caso conferisco a "Bravissimo Cantautore" un significato particolare; una sorta di "regalo" da parte mia a tutti coloro che si affacciano in questo meraviglioso e pericoloso mondo e che non hanno paura di mettersi in gioco e rischiare il tutto per tutto.