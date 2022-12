La scaletta del concerto di Salmo al Mediolanum Forum di Assago

Questa sera, lunedì 12 dicembre, il rapper tornerà dopo l’esibizione di luglio a San Siro. L'evento è sold out da tempo, proprio per questo l'artista ha aggiunto una nuova tappa alle porte del capoluogo lombardo, prevista per il 20 marzo 2023

Salmo ad Assago, le info

Il concerto di Salmo al Mediolanum Forum di Assago comincerà alle 21. Il rapper sarà accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Difficile trovare biglietti visto che l'evento, come molti altri del Flop Tour, è sold out da tempo. Dopo la data di questa sera, le ultime due tappe del 2022 di Salmo saranno a Brescia il 16 dicembre e a Torino il 18. Per i milanesi che non riuscissero ad assistere al concerto, Salmo ha aggiunto una nuova data al Mediolanum Forum per il 20 marzo 2023.