La scaletta del concerto di Eric Clapton a Casalecchio di Reno

Eric Clapton in concerto a Casalecchio di Reno per un evento che sa di leggenda. Lo show del chitarrista è uno dei più attesi di questa stagione autunnale e va da sé che i posti alla Unipol Arena siano andati tutti esauriti in pochi giorni. La musica di Eric Clapton è un patrimonio inestimabile della musica mondiale ed è per molti un dono poter assistere dal vivo a una sua esibizione. Soprannominato Slowhand, nella sua lunghissima carriera ha collaborato con innumerevoli artisti a livelli eccezionali. Il suo intervento alla chitarra è in grado di dare un plus a qualunque brano e non è un caso se sia stato inserito al secondo posto nella classifica dei cento più grandi chitarristi di tutti i tempi che è stata stilata dalla rivista Rolling Stones, alle spalle solo di Jimi Hendrix.

Eric Clapton in concerto a Casalecchio di Reno, la scaletta approfondimento Eric Clapton, annunciati i concerti in Italia Quando si parla di Eric Clapton, con il massimo rispetto che merita la sua arte, si deve partire dal presupposto che qualunque sia l’ordine di uscita delle canzoni durante un suo concerto, il risultato sarà sempre una poesia in musica. Ovviamente, il cantautore e chitarrista inglese non lascia niente al caso e la scaletta del suo tour mondiale, e quella del concerto di Casalecchio di Reno, è stata studiata nei minimi dettagli. L’obiettivo di Eric Clapton è probabilmente quello di creare un’armonia di note e suoni per accompagnare il pubblico in un viaggio nella sua arte e nella sua musica, tra alti e bassi per suscitare un’emozione, un sentimento nell’anima di chi ha il desiderio di ascoltare, e non solo sentire, le note della sua chitarra. Nella scaletta del suo tour, Eric Clapton ripercorre la sua carriera con i brani più iconici e famosi, con qualche incursione meno nota, per movimentare e alimentare la curiosità del pubblico. Per quanto non sia stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto di Bologna, presumibilmente non si discosterà da quella degli altri eventi e dovrebbe essere la seguente:

Tearing Us Apart

Key to the Highway (Charles Segar cover)

I’m Your Hoochie Coochie Man (Willie Dixon cover)

River of Tears

I Shot the Sheriff (The Wailers cover)

Honey Bee (Muddy Waters cover)

After Midnight (J.J. Cale cover)

Nobody Knows You When You’re Down and Out (Jimmy Cox cover)

Layla (Derek and the Dominos song)

Tears in Heaven

Badge (Cream song)

Wonderful Tonight

Cross Road Blues (Robert Johnson cover)

The Sky Is Crying (Elmore James cover)

Cocaine (J.J. Cale cover)

Concerti Eric Clapton Il concerto di Bologna non è l’unica tappa italiana del tour mondiale di Eric Clapton, che nel nostro Paese ha una data anche a Milano, all’Assago forum. Successivamente, lascerà l’Italia per un concerto in Svizzera, a Zurigo.