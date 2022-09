AmbrOsino prende la musica a voraci morsi con Aum!: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



C’era una volta quel pianoforte verticale nel soggiorno della mia casa d’infanzia, lo suonava Renato, mio padre e in piedi, accanto a lui, ricordo zio Armando Ambrosino, autore di diverse canzoni popolari, qualcuna anche di grande successo, come “Cuore Matto”. In un angolo ad osservarli in silenzio, c’ero io; già perdutamente innamorato di quelle melodie classiche napoletane che riempivano ogni spazio possibile della casa e della mia anima. Qualche anno più tardi ci avrebbero pensato i miei due fratelli maggiori ad alimentare quel fuoco sacro, portando a casa i 33 giri di Daniele, Dalla, di Bennato, di Gaetano, di Battisti. E da allora, la fame smisurata per la musica è arrivata intatta fin qui, tratteggiando perpetuamente la strada che avrei voluto percorrere.



Il mio nome all’anagrafe è Massimiliano Ambrosino, in arte solo AmbrOsino, nasco a San Giorgio a Cremano, comune nella provincia di Napoli, conosciuto come terra nativa di Massimo Troisi e per via dell’enorme densità abitativa. Ho all’attivo due album, l’omonimo “AmbrOsino” (2015) e “Edicola Votiva” (2018), da quest’ultimo, scritto interamente in lingua napoletana, Pietra Montecorvino ha scelto e reinterpretato il brano “’Na Mullica ‘E Pane” per il suo album “Rigina” (2019).



Oggi sono qui per presentarvi in anteprima "AUM!” (che nel gergo dialettale sta ad intendere il boccone/il morso vorace e rapido) il secondo singolo del mio terzo progetto discografico, un EP dal titolo “3 ’O Figlio D’’O Rre” (MMG/Graf/Believe) che sarà disponibile in digitale a fine ottobre. Voglio citare i miei amici musicisti che hanno suonato con me in questo disco e che rispondono al nome di Enzo Foniciello al basso e al coordinamento artistico, Stefano Bottiglieri alle tastiere, Luca Mignano alla batteria, e Stefano Formato che ha curato i Missaggi e il Mastering.



“AUM!” è un brano ispirato da un piccolo sketch de La Smorfia di Massimo Troisi e la sua crew con Lello Arena e Enzo Decaro, nel quale proprio Massimo sostiene – con la sua arguta ironia - che la definizione di Mezzogiorno d’Italia fu coniata poiché in qualunque momento i “potenti” fossero giunti al sud, sarebbe stato sempre e comunque a orario di pranzo, proprio per poterci “mangiare” su. La produzione esecutiva del video è di Carlo Antognetti, la regia e il montaggio sono affidati al regista Nicola Calabrese, che regala pennellate di fine estate, momenti di scherno e ilarità, misurate alla malinconia di un tramonto iconico e magnetico. Vi racconto divertito il giorno delle riprese: Carlo improvvisò praticamente tutto, non aveva un programma scritto e al regista furono date solo indicazioni su larghe linee. Le comparse reclutate e istruite sul posto, al momento. Ho visto ragazzini con i genitori posizionare il tavolo e le panche tra gli ombrelloni, un cameriere portare in scena una pirofila piena di spaghetti al pomodoro, e poi fiumi di birra fredda a rifocillarci. Con tutti i presenti davvero divertiti, pragmatici e collaborativi; insomma, come se mi fossi trovato di colpo nel mezzo di una bella festa tra amici, organizzata alla perfezione. Sono certo che questo spirito di condivisione, di partecipazione e perché no, di improvvisazione, possa regalare sorrisi distesi attraverso le belle immagini di Nicola Calabrese.