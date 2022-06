Psiker, mette in Spam (Uffa) la vita d'ufficio: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ore 19 di un qualsiasi venerdì in ufficio. Posso ancora farcela. Un ultimo sforzo. Finisco il report e me ne vado a casa. E invece no. Arriva Lei: l’ennesima chiamata del sospetto Spam. Che faccio rispondo? Beh, tanto ormai ho perso il filo del discorso. “Pronto? No, non sono interessato a cambiare operatore telefonico...”. È incredibile, i call center hanno più tenacia di un campione olimpico. Penso ai tanti che si fanno i primi bagni al mare, mentre io sono perso nell’incessante spam quotidiano, che non permette di mantenere la concentrazione per più di cinque minuti. Un attacco da ogni lato: email in cui si finisce in copia e non se ne esce più, continui messaggi vocali che durano più di una canzone, telefonate dai call centers e non solo...Di questo parla “Spam (Uffa)”, il mio secondo singolo, che arriva a distanza di due mesi dal precedente “Ctrl Alt Canc” (feat. Vega).



In questo brano racconto i risvolti di una mia tipica giornata lavorativa, in qualità di Manager finanziario, e sono certo che in molti di Voi, che state leggendo questo pezzo, potranno ritrovarsi! Ovviamente il tutto è raccontato attraverso l’ironia che caratterizza Psiker, il mio alter ego musicista, che mi salva dallo stress quotidiano e, non appena uscito dall’ufficio, mi porta su un’altra dimensione. Non è la prima volta che racconto quello che mi accade in ufficio e non ho intenzione di smettere di farlo, perché in fondo il lavoro alimenta la mia passione per la musica e la musica è linfa vitale per il mio lavoro in ufficio. E poi, questo sono io, da almeno venti anni. Pensavo di aver fatto una scelta, di aver lasciato che la carriera avesse la meglio sulla passione. E invece no, ho scelto entrambe le strade, così da regalarmi una doppia vita, quella di Massimo e quella di Psiker.



Nel videoclip, per la regia di Maria Bryzhko e Stefano Perego, ci sono io, seduto su una sedia al centro di una stanza. Mani che arrivano da ogni lato mi propongono documenti da firmare, e-mail da scrivere, telefonate e messaggi a cui rispondere. La situazione degenera e mi ritrovo con post-it che mi vengono appiccicati ovunque, anche addosso, fogli di carta lanciati in faccia e persino il caffè rovesciato sulla camicia. La felpa che porto alla fine del video, al contrario come fosse una camicia di forza, rappresenta l’impotenza che abbiamo nei confronti di tutto lo Spam che ogni giorno ci circonda.



Tutto questo per dire non solo che mi piacerebbe (come piacerebbe a tutti) ricevere meno spam, ma che vorrei essere inondato di messaggi di persone che non vogliano solo parlare con il Finance Manager Massimo, ma che siano incuriosite dalla musica di Psiker e che vogliano conoscere il mio percorso. A tutte queste persone prometto che non finiranno nello spam e che riceveranno una risposta! A tal proposito non vi lascio un indirizzo mail dove c’è una cartella predisposta per lo Spam dove vorrei che voi non finiste mai, ma vi lascio il mio contatto Instagram @psiker_music e vi aspetto lì!