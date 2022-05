Bruno Martino – Estate

L'estate è la stagione che aspetto più di tutte, ma anche quella che più mi delude.

Ho passato tanto tempo in compagnia di questo brano, e proprio come nella canzone, con lui ho condiviso la fine di un amore e tutti i cocci rotti si porta dietro.



Billie Elish - Happier Than Ever

L'essere umano, proprio come questa canzone, è in continua evoluzione e contraddizione. Questo bipolarismo che tanto mi appartiene, è la caratteristica principale di questo brano che inizia in un modo e finisce come non ti aspetti.



Lucio Dalla – Canzone

Questo pezzo, scritto a quattro mani con Samuele Bersani, è una dichiarazione d'amore sotto forma di canzone, da qui il suo titolo. Un modo per credere che non tutto è ormai perduto, che c'è ancora speranza.



Mumford & Sons - The Cave

Questo è il classico brano che ballerei in piedi sul tavolo, ma allo stesso tempo lo consiglierei per un ascolto più intimo, magari in cuffia. Nel mio caso è stato terapeutico, l'ho strillato in macchina centinaia di volte.



Samuele Bersani – Giudizi Universali

Con questa mi sento teletrasportato al suo concerto, migliaia di voci all'unisono in uno dei live più belli mai visti prima. Questo ricordo mi ha quasi fatto dimenticare tutte le volte che invece l'ho usata per guarire da una storia finita male.



Bon Iver – Creeks

Questa traccia che si discosta un po' dagli altri brani di Bon Iver mi ha stregato al primo ascolto. Tutto il brano è caratterizzato dal vocoder che esalta il suo grido d'amore, la classica canzone da sentire prima di dormire, o prima di inviare un messaggio che non dovresti mandare.



Nirvana – Heart Shaped Box

E' stata una delle prime canzoni che ho sentito dei Nirvana, infatti “In Utero” è stato il primo cd che ho acquistato. I vicini l'avranno odiata, ma mi ha insegnato tantissimo.



Coez - Le parole più grandi

Io sono fan di Coez, lo seguo da sempre e credo che questo sia il brano più vero che abbia mai scritto. Gli amori finiscono, ed è con quello che ne resta che si scrivono canzoni cosi.



I Cani – Il posto più freddo

“Avrei bisogno di parlare con qualcuno di gentile, perché non passi qui. É già finita tra noi lo so, non pensare male…”: questa mi riporta a un periodo in cui facevo tanti chilometri solo per distrarmi, solo per capire qualcosa di quello che stavo vivendo.



Le strisce – Persa

C'è stato un periodo in cui chiunque entrava nella mia macchina era quasi obbligato a impararla a memoria, l'ascoltavo tantissime volte: “trova qualcosa di buono in me, anche se ti sei persa...”.