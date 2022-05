Dani Faiv esce dalla confort zone e scatta una Foto di Noi

Dopo il successo di “Anno Zero”, “Luna Nera” e “Facce Vere” con Nayt è uscito in digitale “FOTO DI NOI” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di DANI FAIV ft. DRAST (PSICOLOGI). “FOTO DI NOI” anticipa “FAIV”, il nuovo album in uscita il 3 giugno, disponibile in pre-order e pre-save.



Con “Foto di noi” Dani Faiv ha voluto sperimentare sonorità differenti rispetto a quelle che hanno caratterizzato le sue ultime produzioni e avvicinarsi alla dimensione artistica di Drast, coautore del brano: "Foto di noi” nasce dalla voglia di uscire fuori dai miei soliti canoni per provare a fare qualcosa di diverso, e chi meglio di Drast avrebbe potuto accompagnarmi in questo viaggio? – dichiara Dani Faiv – Drast è un grandissimo cantautore abbastanza distante dal mio modo di rappare, allora mi son detto “perché non unire le due cose cercando di rimanere più nel suo mondo?”. Lui essendo musicista ha composto la base, il ritornello lo aveva registrato già da un po’ di tempo. Il pezzo parla di una storia d’amore e l’argomento centrale, come da titolo, è che tengo ancora le nostre foto che sto bruciando perché il nostro rapporto purtroppo non ha avuto un lieto fine. Ho voluto mettere dentro una canzone un argomento molto classico e di tutti noi, scegliendo la semplicità come punto di arrivo".