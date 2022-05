Fake, Resterei a Digiuno è una canzone ma la playlist è golosa

La band milanese composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia, autori del brano insieme a Francesco Ciccotti, oltre a presentarci il nuovo singolo scelgono dieci canzoni appetitose in esclusiva per Sky TG24

“7000 caffè” di Alex Britti parla sempre di cibo come “Resterei a digiuno”, ma è in

antitesi rispetto a quest’ultima. In 7000 caffè si parla del fatto che chi è innamorato

sarebbe disposto a bere 7000 caffè pur di arrivare dalla persona che ama; in

Resterei a digiuno l’amore è espresso dal digiuno, sia di cibo che di possibili

relazioni con altre persone.



“Banane e lamponi” di Gianni Morandi è una canzone che fa riferimento ad un

possibile tradimento da parte della donna che lascia a casa banane e lamponi ogni

qual volta che l’uomo torna a casa. Nonostante il compagno geloso, lui giustifica il

suo sentimento di gelosia con l’amore, dicendole di amarla per davvero.



Nella nostra “Resterei a digiuno” l’amore è espresso nello stesso modo: ‘il tutto che riempie anche il niente’ è sinonimo di una persona che riesce a trovare l’anima gemella e che prova dei sentimenti che sono inspiegabili, nonostante a volte si manifestino comportamenti che potrebbero far pensare al sentimento opposto di quello che effettivamente si prova.



In Marmellata #25 di Cesare Cremonini viene affrontato il tema della solitudine

dopo la fine di una relazione, in cui emergono tutti gli oggetti che ci tengono

aggrappati alla persona persa. Finisce con il ritrovamento della marmellata

nascosta, paragonabile al ritrovamento della propria felicità. Il legame con Resterei a digiuno lo si può trovare nel fatto che senza la persona amata saremmo disposti a rinunciare a tutto, restando a digiuno fino al momento in cui non si riscoprirà la propria felicità.



“Non bevo più tequila” è un pezzo storico di Sergio Caputo in cui la tequila

assume un ruolo fondamentale: bere tequila diventa il ricordo di una persona che

ora non c’è più, pertanto, il fatto di non bere più tequila significa allontanare il

pensiero al ricordo di quella persona. La visione in Resterei a digiuno è similare: se la persona di cui siamo innamorati che non c’è più rappresenta il cibo, il fatto di digiunare simboleggia l’allontanamento al cibo, e quindi al pensiero di quella persona.



“Pomodori” di Gino Paoli è un brano che affronta il tema dell’amore. I pomodori

rappresentano un cibo quasi imprescindibile se si pensa ad un piatto di pasta, e

allegoricamente i pomodori rappresentano l’amore; pasta e pomodori è come dire

giardino e fiori, rappresentano un binomio necessario. Nello stesso modo in “Resterei a digiuno” il cibo è essenziale, ma non è più necessario nel momento in cui impersona qualcuno che non c’è più.



“Milano sushi e coca” di Miss Keta è uno di quei brani che proprio non ci

piacciono ma anche il nostro brano ha comunque una grossa parte di Milano al suo

interno.



“A cimma” di Fabrizio De Andrè racconta la ricetta di un piatto tipico genovese, la cima appunto, e la sua Genova che è anche la nostra seconda città e cuore artistico. Amare così tanto un cibo ed una città, ti porta inevitabilmente a pensare “e se non ci fosse più?” ed è questo il collegamento con il nostro singolo.



“Acqua e sale” di Mina e Celentano ci fa pensare al mare ma anche all’acqua

dove cuocere la pasta. In questo brano c’è un contrasto forte fra odio e amore,

esattamente come fra cibo e digiuno, esattamente come nel nostro singolo.



“Don Raffaè” di Fabrizio De Andrè parla, come sempre, di vera vita racchiusa in

un simbolo della tradizione italiana. Il caffè. Senza un vero caffè, la maggior parte degli italiani, non si sveglierebbe neppure, esattamente come nel nostro testo “se tu fossi cibo e non ci fossi più, resterei a digiuno”.



“La terra dei cachi” di Elio e le Storie. Abbiamo scelto questo brano perché a

volte bisognerebbe “restare a digiuno” di qualcosa, soprattutto di comportamenti ed

atteggiamenti, ormai caratteristici dell’italiano medio.