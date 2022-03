Sono Luca Casali, un cantautore di Rimini classe ‘77. Dopo diverse esperienze in band del territorio, terminati gli studi, mi trasferisco per qualche anno all’estero, esperienza che ha arricchito la mia persona. I silenzi, i colori e gli enormi spazi mi hanno dato la profondità necessaria per iniziare un percorso artistico maturo. Una volta rientrato in Italia, il mio progetto solista prende forma proprio dalla necessità di esprimere a pieno le mie esperienze e influenze musicali. Il mio progetto musicale prende forma e si sviluppa tra sonorità originali e a modo loro uniche. È una fusione di generi musicali con richiami che vanno dal Blues al Folk alla Roots, passando per colori alternative rock ed elementi di World Music. Amo molto l’utilizzo della weissenborn (slide guitar), che mi permette di rendere speciali melodie che richiamano il mondo degli strumenti acustici. Negli ultimi anni ho scoperto una vera e propria passione per la musica elettronica e le sonorità affini, così la mia musica ha preso nuove ed inaspettate direzioni. Si fondono così le forme acustiche dei primi lavori con i nuovi paesaggi elettronici in un melting-pot unico e originale.



Parlando brevemente della mia carriera, nel 2009 esce il mio primo lavoro in studio Back Home, completamente autoprodotto, seguito nel 2011 del secondo disco Siren.

Nel 2014 pubblico il mio primo album completo dal titolo Time to Smile e nel 2018 il secondo, La Sesta Estinzione.



“Campi in fiore” è il primo assaggio del mio terzo lavoro discografico che vedrà la luce nel 2022. Per l’uscita del singolo ho trovato la collaborazione dell’etichetta Be NEXT Music e del Management Sorry Mom! I paesaggi sonori creati dai synths si fondono all’istante con le sonorità evocative della weissenborn (slide guitar), del contrabbasso e delle percussioni africane. La forma canzone è stata completamente smontata e rimontata seguendo l’emotività musicale. Con questo brano vorrei mettere l’ascoltatore di fronte ad immagini crepuscolari, immergendolo in una natura morente e sommessa che trova la sua rinascita solo nella sua stessa fine. Alla registrazione del brano hanno partecipato Eros Rambaldi al contrabbasso, Lorenzo Di Silvestri alle percussioni africane, Daniele Torri al sax tenore sax baritono, Andrea Guerrini alla tromba, flicorno e mellofono, Fulvio Mennella alla chitarra elettrica, synths e programming. Il brano è stato prodotto e registrato da Fulvio Mennella al Whale’s Belly , masterizzato da Alessandro Ciuffetti presso il Naïve Recording Studio.



Il videoclip che accompagna “Campi in fiore” vede la regia di Luca Baggiarini e racconta una storia ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. Nel mezzo del campo di battaglia un soldato disorientato e impaurito si alza e fugge via all’impazzata in mezzo al fumo tra colpi di cannone, proiettili e spari. Corre, attraversa profonde valli, fiumi, scala ripide montagne rocciose senza mai fermarsi fino all’ultimo delle sue forze ma non tutto è come sembra e quello che prima appariva come una diserzione militare ora prende una luce completamente diversa.