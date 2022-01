Solo Pietro combatte i suoi fantasmi in Sipario: il video

Penso vivamente che il videoclip di Sipario sia il giusto vestito per la canzone. Sipario racconta delle mie lotte con me stesso e dei miei fantasmi, Giuseppe e Davide sono stati davvero capaci di rendere il concetto. Sono io che parlo con me in un video clip dentro a un video clip, ed è proprio quest’ultimo a rappresentare la bipolarità del testo di sipario. sopratutto tramite l’attrice protagonista interpretata da Ilaria grisanti, che interpreta diversi ruoli radicalmente opposti e con significati importanti. Per prima è nella veste di regista del video, è lei che da la direzione principale e prende le decisioni, indicando il pieno controllo di se. Poi è prima ballerina, parte del tutto, dell’ insieme in continuo svolgimento ma con sempre meno capacità decisionale. in fine diventa l’inserviente, posto per ripulire ogni cosa lasciando solo il ricordo di un sogno forse mai accaduto"