The Weeknd, l'album “Dawn FM” esce venerdì, tra gli ospiti Jim Carrey

L’artista canadese ha annunciato l’imminente uscita del disco che succede ad “After hours” del 2020. Per presentarlo ha condiviso un trailer sui suoi canali social in cui l’ugola di “Blinding lights” ha fatto sapere che la sua nuova fatica si intitolerà “Dawn FM” e che uscirà ufficialmente il 7 gennaio. Tra poche ore insomma, con l’hype che già tocca le stelle. Nella clip compaiono una serie di nomi di Vip (da Lil Wayne al divo di The Truman Show, Man on the Moon e Se mi lasci ti cancello)

"Stai ascoltando 103.5: Dawn fm. Sei stato nell'oscurità per troppo tempo, è ora di entrare nella luce e accettare il tuo destino a braccia aperte”, si sente declamare da una voce fuori campo nel gran finale del video (che potete guardare in fondo a questo articolo).

Di tutte queste (forse?) guest star dell’album non è stato rivelato quale sia il tipo di coinvolgimento in questa quinta prova discografica firmata Abel Makkonen Tesfaye (questo è il nome con cui è registrato all'anagrafe il cantautore trentunenne).

Per annunciarlo in pompa magna, The Weeknd ha scelto la formula del trailer: ha condiviso sui propri canali social una clip in cui vengono svelati parecchi nomi di artisti di vario genere (e di varia arte, anche, da quella musicale alla cinematografica), tra cui spiccano quelli di Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e dell’attore Jim Carrey (canadese come il musicista).

Non poteva che uscire venerdì il nuovo album di The Weeknd , con un nome così… L'artista canadese il cui nome d'arte omaggia proprio il fine settimana ha appena annunciato che la sua nuova fatica discografica vedrà la luce ufficialmente il 7 gennaio. Oltre a rivelare finalmente la data d'uscita, l'ugola di Blinding lights ha fatto sapere anche che si intitolerà Dawn FM. L'album successore del fortunatissimo disco uscito nel 2020, dal titolo After hours, lascia da mesi in trepidante attesa tutti i fan della popstar canadese.

Cosa sappiamo del nuovo disco



Dopo mesi di indiscrezioni e di voci di corridoio - alcune delle quali amplificate dal megafono imbracciato dal protagonista stesso della vicenda - finalmente i tasselli del puzzle incominciano ad aumentare di numero. Iniziamo così a intravedere la figura che si cela dietro al rompicapo musicale firmato The Weeknd.



Ormai è completamente tramontata l'era in cui un disco veniva annunciato in maniera chiara e tonda, attraverso canali tradizionali come gli uffici stampa.

Oggi - complici i social network e purtroppo complice la pandemia - si è modificata totalmente la fruizione non solo della musica ma anche di tutta la macchina dello spettacolo che le ruota attorno. Oramai per scoprire come, quando, perché e con quale titolo uscirà un disco bisogna ingaggiare un detective privato…



Ciò che per ora si sa di questo nuovo album di The Weeknd è quello che ci ha spifferato lui stesso: si intitolerà Dawn FM, uscirà venerdì 7 gennaio e coinvolgerà in qualche modo mostri sacri dello showbiz del calibro di Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e Jim Carrey.

Ne volete sapere di più? Ai post l’ardua sentenza. Ormai solo nei gironi infernali di Instagram, Facebook & Co. si svolge tutta la commedia, infatti.



Per adesso accontentiamoci del trailer che ci ha servito su un piatto d’argento The Weeknd stesso.

Dura la vita di oggigiorno per i detective privati e per gli uffici stampa… Ma non per i social media manager, che stanno vivendo la propria età dell'oro.