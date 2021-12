Umbria Jazz Winter 2021: programma e ospiti

Torna finalmente live anche uno dei festival più amati della stagione invernale. “Umbria Jazz Winter 2021”, in programma ad Orvieto dal prossimo mercoledì 29 dicembre a domenica 2 gennaio. Un evento e una tradizione che si prepara a ripartire seguendo niente di meno che la sua vecchia formula di grande successo. Ben cinquanta spettacoli, suddivisi in cinque differenti giorni di Festival, per un mix unico di cultura, spettacolo, socialità e turismo. Per le strade, la musica di ospiti internazionali. Chi sono? In scaletta anche l’icona del pop-rock Elton John e la regina del jazz Natalie Cole, passando per Sting, Tony Bennett, la voce chiara e potente del nostro Mario Biondi e molti altri ancora.