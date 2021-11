Giorgio Poi, onirico e sognate, ci porta in un mondo di Gommapiuma

Gommapiuma atterra direttamente dal mondo candito e parallelo di Giorgio Poi, sette tracce in cui la dimensione onirica e sognante del cantautore si interseca a immagini capaci di sintetizzare il reale, la vita quotidiana di cui Giorgio si fa abile regista consegnando la sua versione più poetica della realtà. L’album è un rifugio emozionale, una strada che decomprime le distorsioni e i rumori di fondo per concedersi un viaggio tra le nuvole, atterrando sempre sul morbido. Gommapiuma è un disco sospeso, un’altalena che oscilla nel cielo tra il rosa dell’alba e i colori saturi del tramonto.



Gommapiuma sarà disponibile da venerdì 3 dicembre su tutte le piattaforme di streaming e digital download, mentre in fisico nelle versioni LP Deluxe Version (vinile + poster + CD in esclusiva Amazon) e LP Sunset Version (in esclusiva sullo store ufficiale Universal) con poster e lo speciale vinile rosa autografato in edizione limitata. Nel 2022 Giorgio Poi si esibirà dal vivo con due date live, rispettivamente il 18 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 28 febbraio al Teatro Dal Verme di Milano per presentare al pubblico il nuovo progetto discografico. I due concerti vedranno il cantautore tornare ad esibirsi dal vivo dopo l’intensa attività live che l’ha visto protagonista durante la sua carriera con tournée nazionali, a supporto degli album Fa niente e Smog, nelle grandi città italiane e nei maggiori festival della penisola e internazionali nei tour europei e negli opening del tour americano dei Phoenix.



Giorgio Poi è nato a Novara ma cresciuto a Roma. Dopo i viaggi a Londra, Berlino e negli States arriva nel 2017 “Fa Niente” uscito per Bomba Dischi/Universal e accolto con grande favore dalla stampa e dalla critica. Cantautore e musicista d’eccezione con alle spalle un’incessante attività dal vivo e proficue collaborazioni con artisti nella scena italiana e internazionale, pubblica nel 2019 il secondo album “Smog”. Dopo aver firmato la colonna sonora originale di Summertime (Netflix), torna nell’autunno 2021 con I Pomeriggi, singolo che segna il ritorno sulle scene e Giorni Felici scritto ispirandosi all’omonimo libro della fumettista Zuzu, che per l’occasione ha anche curato la copertina ufficiale del brano.