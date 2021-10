Lorenzo Lepore chiude al Wishlist di San Lorenzo il suo FuTour

Lorenzo Lepore, giovane cantautore romano che, in occasione della 32ma edizione di Musicultura, si è aggiudicato il “Premio per il Miglior Testo” con la canzone “Futuro” (T-Recs Music), conclude il “FuTour” proprio nella sua amata città, Roma. L’appuntamento è al Wishlist di San Lorenzo sabato 30 ottobre: "Ci sono pochi posti disponibili. –spiega Lorenzo Lepore– Fateli vostri, io vi regalerò tutto quello che posso darvi. A cuore in gola e nuvole in testa, storie mie e presto vostre".



Si chiude così in bellezza una tournée in giro per l’Italia, organizzata un po’ vecchio stile, fra locali e viaggi in auto, che ha riscosso non solo un notevole successo, ma che ha anche permesso all’artista di far assaporare al pubblico un’anticipazione del suo primo disco: "Il live comprenderà tutte le canzoni messe su all'interno del tour. Sarà il prodotto in musica del viaggio musicale che ho intrapreso. – spiega ancora – Gli arrangiamenti sono nati improvvisando con tutti i musicisti che hanno suonato con me. Le strutture dei pezzi sono cambiate spesso anche tramite le reazioni del pubblico. O i commenti a fine concerto. Così è nato il FuTour, Costruendo la mia musica futura".



Lorenzo, accompagnato dalla sua band, è pronto per dar vita ad un concerto unico, la cui apertura, che prevede un omaggio a un grande cantautore italiano, è affidata alle voci inconfondibili di Delijah e féfe.