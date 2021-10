Milano Loop Sessions, il format internazionale arriva in Italia

E' iniziata la campagna di crowdfunding (https://www.produzionidalbasso.com/project/loop-sessions-milano/) per sostenere Loop Sessions, la versione italiana del format internazionale ideato per dare un nuovo spazio creativo e nuove occasioni di incontro ai produttori musicali. Loop Sessions è un format internazionale nato in Canada nel 2016 che prevede meeting mensili dedicati alle pratiche di sampling e beatmaking aperti a dj e producer di ogni genere musicale e dotati di qualsiasi tipo di strumentazione. Nell'arco di una giornata ci saranno una prima parte di laboratorio, una fase di ascolto collettivo e confronto fra i partecipanti e infine una live session con ospiti speciali.



Il format è già presente in tante città del mondo (São Paulo, Toronto, Buenos Aires, Vancouver, Parigi, Bruxelles, Detroit...) e riproposto in Italia, a Milano, da un gruppo di beatmaker dell'etichetta indipendente Atelier71 con il supporto dell'Associazione culturale e di promozione sociale Tusciò, due realtà legate al territorio, in particolare al quartiere milanese Barona, ma con un punto di vista del tutto aperto e inclusivo. La prima stagione di Loop Sessions Milano, ospitata dall'Arci Bellezza da settembre 2020 a giugno 2021, si è svolta in piena pandemia, quindi prevalentemente a distanza, garantendo la possibilità di partecipare online da qualunque parte d'Italia e dall'estero. L'intento di quest'anno, se le condizioni sanitarie e le normative lo consentiranno, è di riportare il format alle origini: un gruppo di producer riunito sotto lo stesso tetto per un incontro/confronto/laboratorio/performance all'insegna della creazione musicale per costruire un vero e proprio show mensile.



Ogni mese la crew di Loop Sessions Milano sceglierà un disco da campionare e renderà disponibile il sample a tutti gli iscritti (dopo la compilazione di un modulo online) che potranno utilizzarlo con la strumentazione e il set up preferiti. A partire dal pomeriggio, i producer avranno qualche ora a disposizione per chiudere le loro creazioni, che poi saranno ascoltate e suonate dai resident dj nel corso della serata. Non si tratta di una competizione ma di uno spazio di condivisione e scambio musicale e culturale, dove gli obiettivi sono divertimento e networking. Loop Sessions Milano è un evento basato su inclusione e accoglienza della diversità, quindi incentiva la partecipazione delle donne e di chiunque appartenga alle minoranze di genere. Il primo appuntamento è in programma sabato 23 ottobre 2021 a Milano al Biko.



La campagna di crowdfunding mira a far diventare il format un vero e proprio polo creativo per beatmaker, produttrici e produttori musicali, e l'evento mensile un appuntamento imperdibile per chi ama la musica: per far sì che questo diventi realtà servono risorse, in modo da organizzare tutto con la massima cura e professionalità, dalla grafica al supporto tecnico, dalla scelta e gestione della location alla realizzazione dei video. Inoltre l'intento è quello di cambiare location ogni mese per portare il progetto in tutte le zone di Milano, a partire dalle periferie, e offrire maggiori possibilità di partecipazione, coinvolgendo tutte le comunità e, se possibile, anche gli istituti penali minorili. Tutti gli eventi di Loop Sessions Milano saranno gratuiti e trasmessi in diretta streaming.