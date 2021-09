Emauele Barbati poetizza Il Ricordo dell'Estate: il video

“Il ricordo dell’estate” è il mio nuovo singolo e arriva il primo giorno d’autunno, quasi a sorpresa. È un regalo per gli ascoltatori, per i nostalgici dell’estate, per chi riparte coi propri progetti, per chi ha i sogni ancora nel cassetto, incerti come il clima incerto di ogni cambio di stagione. Il singolo tratto dall’album “Mentre fuori arrivano i lupi” è stato scritto in un giorno di settembre ed esce in un giorno di settembre con

l’intento di rafforzare ciò di cui parla: la fine dell’estate, i colori che cambiano e si scuriscono, il clima che cambia. È il racconto di un amore nato in estate, con il caldo di luglio, e che a settembre vede i due protagonisti separarsi per far ritorno nelle fredde città universitarie, come fa lei, e per rimanere nei posti estivi che tornano ed essere vuoti e abbandonati, come succede per lui. È una sorta di racconto geografico

di una Puglia di cui non si parla più, come invece accade nel corso dei mesi estivi quando viene edulcorata da tutti per i suoi muretti a secco, i fichi d’india e le meravigliose spiagge affollate. Ma la sua reale immagine nei mesi non estivi è un’altra: i bar frequentati solo dagli abitanti dei piccoli paesi di provincia, i lidi abbandonati e decadenti, spazzati dalle mareggiate di maestrale e di scirocco. È la Puglia raccontata dagli occhi di chi resiste restando qui, lavorando ai propri sogni in un posto, il Sud Italia, ancora ostico e culturalmente poco sviluppato.



Dal punto di vista musicale, il brano dalle chiare influenze dub-elettro è la traccia più ballabile del disco, l’unica che riflette in modo evidente gli ascolti di generi in levare che ho fatto negli anni, dallo ska al reggae più roots. Il ritornello è un drop di classica natura elettro-pop. “Mentre fuori arrivano i lupi”, l’album che ho pubblicato lo scorso giugno e da cui è estratto questo nuovo singolo, ha visto il suo completamento produttivo durante il periodo della pandemia. Il disco vanta una particolare

collaborazione con il WWF Italia e supporta il progetto per la salvaguardia del lupo “#Sos Natura d’Italia – Progetto lupo”. Come accade all’interno di tutto il disco, anche il singolo “Il ricordo dell’estate” vuole essere un tramite per affermare un cambio di direzione, per delineare un percorso di liberazione dalla decadenza del nostro tempo, dalle città in cui scegliamo di vivere per realizzazioni personali che in realtà ci

rendono essere alienati, lontani dalla terra di origine, concentrati esclusivamente su lavoro e circondati da rapporti umani falsati, lontani sempre di più dal sentirsi parte della natura tutta. Il video de “Il ricordo dell’estate” è stato girato nei posti di mare della litoranea nord salentina. Con il video ho provato a raccontare di un viaggio quasi distopico di tre ragazzi che scelgono la Puglia come meta delle loro vacanze estive: tre ragazzi che arrivano da un luogo lontano, futuristico o forse, chissà, sono solo il

ricordo di un’emozione intensa che finisce per portarsi via tutto, i profumi, le foto e i ricordi stessi.