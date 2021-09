Mia Elison libera le emozioni più profonde in Turn You On: il video

Il mio ultimo inedito, uscito i primi di Settembre, “Turn You On” prende vita da tutte le emozioni più nascoste e profonde che vivevo dentro di me, sicuramente accentuate dal periodo storico che tutti stiamo vivendo ultimamente. E’ una reazione all'oppressione, che da qualche periodo sentivo forte, e che volevo combattere. Oltre al teatro è stata da sempre la musica che mi ha aiutato ad esprimermi al meglio, senza negare nessun aspetto della mia personalità. “Turn You On” è un brano che mi rispecchia dove ad emergere è un senso di purezza, di sincerità e soprattutto libertà di espressione senza censura e giudizio proprio e altrui.



Il messaggio che ho il desiderio di comunicare è come fosse l'espressione di un nuovo mondo che ci sta chiamando, una sorta di sogno a colori che prende vita in una notte buia e infinita e che ha voglia di accendersi ed illuminare tutto, come fosse una fiamma prorompente. Voglio esprimere il concetto di “attivare” la mente, ridefinendo le sensazioni della nostra anima, portando fuori in maniera naturale quello che per tanto tempo abbiamo magari nascosto o non espresso per vari motivi. Tanti grovigli che abbiamo nell'anima, difficili da sciogliere da soli.



Il brano è l'espressione tangibile di tutto quello che ho avuto dentro, di quello che avevo paura di essere, oltre ad esprimere la mia visione del mondo e della mia voglia incessante di creare e comunicare attraverso la musica, a mio giudizio il linguaggio più immediato e diretto che ancora oggi riesce ad “aiutare” veramente le persone. Il risultato di questo gruppo di emozioni ha dato vita al brano, realizzato con un mix esplosivo ed un sound decisamente internazionale, un progetto per il quale ho lavorato insieme alla collaborazione di altri professionisti ed amici musicisti. Per quanto riguarda il videoclip posso dire che la realizzazione grafica è stata studiata con lo scopo di voler trasmettere un concetto di “forte energia” attraverso uno stile futuristic – neon che riprende i colori della notte e della psichedelia dei sogni, come quando la mente si libera da ogni costrizione e si affaccia con tutte le sue sfaccettature colorate. Io stessa sono la protagonista del video dove rappresento metaforicamente il sogno creativo e la “motivazione” che spinge ognuno di noi a trovare la propria via d'uscita da situazioni e stati d'animo negativi. Il gioco di luci, colori ed il sound ritmato e vivace “ri-accendono” il nostro essere, danno la miccia per liberare la personalità nella sua interezza. Tutto questo è “Turn You On” ed è anche il personaggio Mia Elison, cioè la parte di me nata per esprimere la parte più vera, forte, libera e allo stesso modo creativa, bizzarra e coloratissima per donare agli altri quella carica di energia fondamentale per sentirsi bene.