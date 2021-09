Fulminacci in concerto a L'Aquila: scaletta e info

Il concerto a L’Aquila, la scaletta

Nel corso dell’ultima estate, il giovane cantante ha portato in giro per l’Italia i brani del suo album “Tante care cose”, che ha dato anche il nome alla tournée. Il tour, organizzato da Magellano Concerti, ha previsto ben 10 date, con partenza da Bologna lo scorso 20 giugno all’Arena Talvera. Il concerto a L’Aquila chiuderà la serie di eventi live di questa estate 2021, ma Fulminacci ha già rassicurato i suoi fan annunciando le nuove date di un tour che si terrà a marzo del prossimo anno.

La scaletta dello spettacolo nel capoluogo abruzzese includerà sicuramente le tracce del disco “Tante care cose tour”, uscito lo scorso 12 marzo, così come il singolo portato a Sanremo “Santa Marinella”. Questa potrebbe essere la setlist, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto:

Forte la banda Resistenza Al giusto momento Miss mondo Africa La vita veramente Un fatto tuo personale Una sera San Giovanni Davanti a te Canguro Le ruote e i motori La grande bugia Le biciclette Santa Marinella Borghese in borghese Giovane da un pò La soglia dell’attenzione Tattica La fine della guerra Tommaso

Le nuove date del 2022

Lo scorso aprile, il 23enne cantautore romano ha annunciato una nuova serie di date, per un tour che partirà a marzo del 2022. Questi sono gli appuntamenti resi noti fino ad oggi:

9 marzo 2022, Milano, Fabrique

10 marzo 2022, Padova, Hall

16 marzo 2022, Bologna, Estragon

17 marzo 2022, Firenze, Tuscany Hall

18 marzo 2022, Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

25 marzo 2022, Roma, Atlantico Live

27 marzo 2022, Napoli, Duel

I biglietti dei nuovi concerti sono già disponibili sul sito ufficiale di TicketOne, con un prezzo che parte da 23 euro.

L’album Tante care cose

“Tante care cose” è l’ultimo album in studio di Fulminacci, pubblicato lo scorso 12 marzo e che include anche il singolo “Santa Marinella”, portato al Festival di Sanremo, dove l’artista si è fatto conoscere dal grande pubblico e dalla critica. L’artista romano ha definito questa fatica discografica una “raccolta di sentimenti e ricordi”, poiché è un lavoro che riassume tutto quello che gli è successo negli ultimi due anni e dove Fulminacci ha voluto sperimentare il più possibile con il sound e con la scrittura. In un’intervista del 2019 a Skytg24, alla domanda “chi è Fulminacci”, il cantante ha risposto: “Uno che racconta la vita di tutti i giorni. A me piacerebbe ascoltare uno come lui”. E probabilmente è la sua fedeltà alla quotidianità più ordinaria e personale, raccontata con un’unica e rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico, che lo rende oggi una delle promesse della grande musica italiana.