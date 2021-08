Fiorella Mannoia in concerto a Messina: scaletta e info

Grande ritorno in Sicilia per Fiorella Mannoia, che con il suo “Padroni di Niente Tour” sarà a Messina l’8 agosto, a partire dalle 21:30, nell’incantevole location di Villa Dante. Il concerto è stato organizzato all’interno della programmazione di Messina Restarts, cartellone di spettacoli estivi iniziato il 24 luglio e che si concluderà il 5 di settembre.

“Dopo mesi di stop tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagnano e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. - Aveva annunciato la Mannoia - E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice!”