Vasco Rossi, caduta dalla bici e spalla lussata: il post su Instagram

Incidente per il rocker emiliano, che tranquillizza i fan: "Un male boia, ma niente di grave... per qualche giorno niente autografi"

“Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave, un male boia però”, ha scritto Vasco su Instagram, facendosi fotografare con la spalla destra sorretta da un tutore. “Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi”, ha concluso, chiosando con l'hashtag #vogliounavitaspericolata. Tanti commenti di supporto e incoraggiamento, da Emma Marrone a Fiorella Mannoia. Nei giorni scorsi Vasco Rossi aveva aderito alla campagna referendaria per il fine vita, promossa dai Radicali e dall'Associazione Luca Coscioni, firmando per il referendum e acconsentendo a prestare la sua canzone Vivere come colonna sonora della campagna.