Oscar Anton, arriva il nuovo brano Ophelie

Esce venerdi' 23 luglio "Ophelie", il nuovo singolo di Oscar Anton, cantautore parigino 24enne che ha conquistato il mercato globale con la hit "Bye Bye" (quasi cinque milioni di ascolti su Spotify, prima posizione su Shazam Discovery Italia, quasi due milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi il doppio di ascolti per il remix del pezzo operato da Bob Sinclair.

"Una sfida emotivamente intensa"

"Ho scritto 'Ophelie' poco dopo aver terminato il mio progetto 'Home of Sanity' del 2020 – ha raccontato all’Agi - dato che è stata una sfida così intensa, emotivamente e fisicamente, tornare nella mia camera da letto-studio è stato davvero difficile. Tuttavia, volevo davvero continuare questo processo creativo e fare ciò che amo di più, scrivere musica"; un brano in cui la fine della storia viene rivisitata in chiave agrodolce. “Ophelie” uscirà contemporaneamente con una versione rimaneggiata da Federico Nardelli, già collaboratore di artisti come Colapesce e Di Martino, Samuel, Gazzelle, Ultimo e molti altri della scena pop italiana.

Presentato a Battiti Live

Il brano sarà presentato al pubblico durante la finale di 'Battiti Live' ad Otranto in onda su Italia1 ad agosto, sarà inserita nella colonna sonora del film "Ancora piu' Bello", diretto da Claudio Norza, in tutte le sale cinematografiche dal prossimo settembre. Anton sarà ospite il 24 luglio alla presentazione del trailer del film al Giffoni Film Festival di Salerno. Il 24 agosto, il cantautore francese sarà tra i principali ospiti internazionali del concerto-evento benefico 'Football Rock Live', martedì 24 agosto all'Arena Civica di Milano, insieme a grandi nomi del panorama musicale e sportivo come Emis Killa, Alvaro Soler, Giorgio Chiellini e Ciro Immobile.