Justin Quiles, dopo Loco è in arrivo il nuovo album: l’intervista

Partiamo proprio da Loco: come è nata la canzone?

Loco è qualcosa di differente da tutto quello che avevo fatto prima. Era un po’ questo il mio scopo: portare qualcosa di diverso nel reggaeton. Quando ho sentito il concept iniziale per la canzone ho subito avvertito delle vibrazioni estive, per cui me ne sono innamorato e mi sono fiondato in studio a lavorarci, lasciando da parte l’altro singolo che stavo preparando.



Come hai capito che Chimbala e Zion & Lennox erano gli ospiti giusti per aggiungere un tocco in più al singolo?

Chimbala era dentro il pezzo dal primo momento, perché è stato proprio lui, con cui stavo già lavorando in studio, a portarmi l’idea iniziale. In principio dovevamo essere solo noi due, poi mi ha fatto sapere che anche Zion & Lennox erano interessati a partecipare e io ne sono stato entusiasta.



Dopo questo singolo, sta per uscire un nuovo album… puoi già dirci qualcosa in proposito?

Si intitolerà La ultima promesa e uscirà il 19 agosto. Dentro ci sarà davvero di tutto, dai pezzi più estivi a quelli romantici, passando per quelli più party. Stili e beat diversi… insomma, tutte le sfumature del reggaeton.



Lavori spesso come autore: ti trovi più a tuo agio a scrivere per te o per gli altri?

Per me è uguale, perché la musica è la mia passione, per cui è uguale la passione che ci metto in entrambi i casi. Quando scrivo per altri cerco di capire il loro punto di vista, quello che hanno in mente. Per me è anche un processo collaborativo, in cui ci si scambia le idee e si scrive insieme.