NeVe racconta che La Perfezione non è una ossessione: il video

La perfezione nasce dalla mia esigenza di affrontare un tema che può sembrare scontato ma che spesso, anche senza accorgersene, può condizionare la vita di ogni essere umano, ovvero, la ricerca della perfezione a tutti i costi. Un tema che, a mio parere, soprattutto tra i giovani, andrebbe affrontato per sensibilizzarli, per cercare di evitare spiacevoli situazioni, che si potrebbero tradurre in fenomeni quali bullismo e depressione. Ho pensato di realizzare una canzone su questa tematica durante un‘esperienza da educatrice all’interno di una comunità minorile, momento di vita per me importantissimo sia dal punto di vista umano che professionale.



Concretizzata l’idea mi sono poi affidata a Raffaele Viscuso che ha scritto testo e musica oltre a realizzarne la produzione artistica. La perfezione vuole essere un inno ad accettarsi per ciò che si è, a prediligere il vivere essendo anzichè apparendo. E’ un invito a mostrarsi anche con le proprie imperfezioni, con i propri difetti perché, in fondo, sono questi che ci rendono noi stessi. In un mondo sempre più costruito sull'apparenza e strumentalizzato all'apparire, questo brano vuole essere un grido di libertà da tutti gli stereotipi, da tutti i paletti che la società ci impone, per riuscire a vivere felici accettandosi e rispettandosi indipendentemente dal parere degli altri.

Col tempo ho messo via tante situazioni negative che mi facevano star male. Ho lavorato molto su me stessa e ho seguito solo il mio cuore. Ho imparato a vedere le cose belle della vita, ad aiutare gli altri, ad essere speciale per qualcuno. La mia grande sensibilità nell’ascoltare e nell’avvertire empaticamente ciò che mi accade intorno, si riverbera nella scelta delle tematiche delle mie canzoni, in ciò che voglio comunicare a chi mi ascolta e spero che si ritrovi in ciò che canto e racconto.

Credo che ogni persona abbia un suo valore per il fatto che esiste. Ognuno di noi deve cercare il suo lato migliore e valorizzarlo, cercando di renderlo unico e speciale.