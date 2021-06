Battiti Live 2021: scaletta della terza puntata e quando vederla

In qualità di organizzatrice ufficiale della kermesse “Battiti Live”, Radionorba ha da alcune ore svelato il ricco parterre di artisti che terrà compagnia con la sua musica, al pubblico dal vivo e a quello collegato da casa, per questa terza serata del più amato festival estivo italiano. Tanti i nomi internazionali e i duetti che animeranno il palco del Castello Aragonese di Otranto, da Sophie And The Giants con Michele Bravi, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Ana Mena e Rocco Hunt e molti altri. Tra queste, anche tre grandi esibizioni “on the road”: Alvaro Soler sarà in collegamento da Bari, Arisa da Foggia e Mahmood dalla meravigliosa Taranto.

Battiti Live, dove e quando seguire il festival in radio e TV

Anche per questa terza puntata, lo show musicale di “Battiti Live” sarà interamente a cura dell’emittente Radionorba. L’appuntamento è nuovamente fissato per le ore 21:00 di martedì 29 giugno per più di venti esibizioni trasmesse in diretta su Radionorba, Radionorba TV e Telenorba e in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. Per chi lo volesse, è possibile seguire l’evento anche attraverso i social network ufficiali di Radio Norba, collegandosi all’hashtag #battitilive. Per la trasmissione delle puntate sulla TV generalista bisognerà invece attendere fino a metà luglio quando “Battiti Live” andrà ufficialmente in onda anche su Italia 1 e in replica sul resto delle reti Mediaset (Mediaset Extra, Italia 2, Mediaset Play Infinity), con un appuntamento settimanale che nei prossimi giorni verrà comunicato ufficialmente.