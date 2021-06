Attesa per questa sera, venerdì 25 giugno, la prima puntata in diretta di una delle rassegne musicali più apprezzate dal pubblico. “Battiti Live” di Radionorba, è pronto a tornare per la sua edizione 2021: alla conduzione Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio che guideranno un ricco cast di artisti. Ecco chi si esibirà durante la prima serata e quando vederla in TV

Allo stesso modo, confermata la location per una nuova edizione che sarà un po’ più piccola (ci sarà meno pubblico presente a causa delle restrizioni vigenti in materia di lotta al Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA )), ma comunque itinerante tra le bellissime città pugliesi: dalla tappa fissa del Castello Aragonese di Otranto fino a Polignano a Mare, a cui si aggiungono Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Brindisi, Foggia, Lecce, Fasano, Giovinazzo, Gallipoli, Gravina di Puglia, Taranto e Bari. Ecco quali cantanti si esibiranno durante la prima serata di “Battiti Live” e quando seguire il festival in TV.

Battiti Live, dove e quando seguire il festival in radio e TV

Anche quest’anno, lo show musicale interamente a cura dell’emittente Radionorba tornerà per ben cinque puntate live nella magica cornice delle location pugliesi. Mentre le esibizioni in programma per venerdì 25, domenica 27 e martedì 29 giugno, giovedì 1 e sabato 3 luglio verranno trasmesse in diretta e in streaming su Radionorba, Radionorba TV e Telenorba, da metà luglio “Battiti Live” andrà ufficialmente in onda anche su Italia 1 e in replica sul resto delle reti Mediaset (Mediaset Extra, Italia 2, Mediaset Play Infinity), con un appuntamento settimanale che nei prossimi giorni verrà comunicato ufficialmente.