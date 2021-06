Mancava solo lui all’appello nella gara del tormentone estivo 2021 e ora anche Rovazzi scende ufficialmente in campo. Un post su Instagram annuncia il ritorno sulle scene con la canzone “ La mia felicità ” in duetto con Eros Ramazzotti . Un lampo inatteso dopo due anni di stop e che subito ha attirato le attenzioni dei followers di Rovazzi. Questo il messaggio dell’artista che annuncia la sua nuova canzone: “La Mia Felicità” feat. Eros Ramazzotti. Fuori il 25 giugno. Dopo 2 anni sono troppo felice di tornare con questa bomba atomica”. Sarà quindi il 25 giugno la data di uscita del nuovo singolo di Rovazzi. Il suo ultimo singolo è “Senza pensieri” pubblicato nel 2019 e che vide la partecipazione di J-Ax e Loredana Bertè. Lo scorso anno invece Rovazzi partecipò al brano “ Liberi ” di Danti insieme a Raf.

Il nuovo singolo estivo di Fabio Rovazzi

Nello stesso istante anche Eros Ramazzotti ha pubblicato un post con la cover del singolo di “La mia felicità”. “Un genio della felicità”, le parole con cui il cantautore descrive Rovazzi, entusiasta del messaggio ricevuto dal suo collega e partner in questo singolo. Dopo il grande successo di “Andiamo a comandare” pubblicato nel 2016, Rovazzi ha confermato i grandi numeri con il singolo “Volare” realizzato con la partecipazione di Gianni Morandi. Nel 2018 è stato il turno di “Faccio quello che voglio” con la partecipazione di Al Bano, Emma Marrone e Nek mentre il video ha coinvolto Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta Leotta. Nell’estate 2019 invece ha pubblicato il quinto singolo “Senza pensieri”, con la collaborazione di Loredana Bertè e J-Ax.

Eros Ramazzotti, l’ultimo album e i 25 anni di “Dove c’è musica”

Anche quello di Eros Ramazzotti (le cinque canzoni più belle) è un grande ritorno. L’ultimo disco del cantautore è stato “Vita ce n’è” pubblicato a novembre 2018, quattordicesimo album in studio in carriera. Dal progetto sono stati estratti tre singoli: la titletrack “Vita ce n’è”, “In primo piano”, pubblicato a dicembre 2018 e “Per le strade una canzone”, uscito a gennaio 2019 e che vede la partecipazione di Luis Fonsi.

Recentemente Eros Ramazzotti ha festeggiato i 25 anni dall’uscita dell’album “Dove c’è musica”. Un breve post su Instagram per ricordare uno degli album più apprezzati nella sua carriera. In Italia ha venduto oltre 1 milione e 500 mila copie mentre in tutto il mondo solo oltre 7 milioni le copie vendute. L’album conquistò il primo posto anche in Germania, Svizzera, Austria e Svezia.