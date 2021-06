Rkomi in concerto, le date del Taxi Driver Summer Tour 2021

“Vestitevi leggeri. Ci vediamo in giro questa estate, finalmente si riparte”, ha scritto poche ore fa Rkomi su Instagram, annunciando ai fan la partenza del suo “Taxi Driver Summer Tour 2021”. Nove serate e un calendario in continuo aggiornamento, durante il quale il rapper milanese presenterà per la prima volta live tutti i brani del suo ultimo disco “Taxi Driver”, uscito lo scorso 29 aprile Condividi:

Poche ore fa Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, ha annunciato ai fan che tornerà finalmente live con il suo “Taxi Driver Summer Tour 2021”. Nove appuntamenti tra giugno e settembre, con un calendario in continuo aggiornamento, durante il quale il rapper milanese presenterà per la prima volta live tutti i brani del suo ultimo disco “Taxi Driver”, uscito lo scorso 29 aprile, e i successi che in questi anni lo hanno reso un punto fermo nel mondo dell’hip hop italiano. Rkomi è atteso sui palchi dei più importanti festival nostrani insieme a tutti quegli artisti che hanno collaborato con lui all’ultimo lavoro in studio, da Tommaso Paradiso a Dardust, passando per Gazzelle, Irama, Gaia, Sfera Ebbasta e molti altri.

Le date del “Taxi Driver Summer Tour 2021” approfondimento Rkomi, con l'album "Taxi Driver" accende il tassametro dell'anima Forte dell’incredibile successo ottenuto con il suo ultimo album “Taxi Driver”, Rkomi ha deciso di ringraziare i fan con una serie di appuntamenti live da giugno a settembre. Un grande segnale per il pubblico e per i lavoratori, che riporta finalmente all’attivo tutte le maestranze dello spettacolo, da troppo tempo ferme a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Rkomi si esibirà con il suo “Taxi Driver Summer Tour 2021” per ben nove serate sui palchi dei più importanti festival italiani dedicati alla bella stagione. I fan potranno finalmente ascoltarlo dal vivo a partire da sabato 26 giugno 2021, dalla rassegna “Notti a Teatro” di Firenze, fino a venerdì 3 settembre 2021 con un grande concerto conclusivo all’Arena Live Geox di Padova. Ecco tutte le date del tour di Rkomi: Sabato 26 giugno 2021 – Firenze, Notti a Teatro

– Firenze, Notti a Teatro Domenica 27 giugno 2021 – Bologna, Oltre Festival

– Bologna, Oltre Festival Mercoledì 7 luglio 2021 – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

– Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Sabato 17 luglio 2021 – Alba (CN), Collisioni Festival

– Alba (CN), Collisioni Festival Lunedì 16 agosto 2021 – Castiglioncello (LI), Castiglioncello Festival

– Castiglioncello (LI), Castiglioncello Festival Venerdì 20 agosto 2021 – Alghero, Campo Rugby Maria Pia

– Alghero, Campo Rugby Maria Pia Sabato 21 agosto 2021 – Cagliari, Operà Beach Arena

– Cagliari, Operà Beach Arena Mercoledì 25 agosto 2021 – Pordenone, Miv Festival

– Pordenone, Miv Festival Venerdì 3 settembre 2021 – Padova, Arena Live Geox