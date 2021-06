40 anni fa la scomparsa di Rino Gaetano: le sue canzoni più famose

La notte del 2 giugno 1981 il popolare cantautore calabrese moriva a Roma dopo un gravissimo incidente automobilistico: la sua eredità è viva ancora oggi grazie ai suoi testi surreali e al suo stile sarcastico senza mai diventare moraleggiante Condividi:

Alle 4 del mattino del 2 giugno 1981 una Volvo 343 grigio metallizzata in transito su via Nomentana, a Roma, invase la corsia apposta e si schiantò contro un camion all'altezza dell'incrocio con via Carlo Fea. A bordo della Volvo c'era Rino Gaetano, 30 anni, uno dei cantautori più originali e popolari del momento. Le gravi fratture al cranio resero complicato il ricovero in una struttura adatta: dopo un infruttuoso giro di ospedali si trovò finalmente un posto al Policlinico Gemelli, ma a quel punto si erano già fatte le sei del mattino ed era ormai troppo tardi.

approfondimento Rino Gaetano, a 40 anni dalla morte arriva Istantanee e Tabù La morte prematura di Rino Gaetano fu seguita da una lunga coda di polemiche, sospetti e interrogazioni parlamentari e naturalmente, come spesso succede nell'arte, ha contribuito a rendere eterna la popolarità del cantautore calabrese, ancora oggi amatissimo dal pubblico che canta sempre volentieri le sue canzoni allegre e stralunate, ma anche intense e romantiche, a volte senza farsi troppe domande su alcuni versi apparentemente nonsense. Ecco i suoi successi più famosi. Ma il cielo è sempre più blu (1975) Sua prima grande hit, vendette oltre 100 mila copie: la canzone, in origine lunga oltre otto minuti, fu divisa a metà e “spalmata” su entrambi i lati del disco. Summa della poetica di Rino Gaetano, è una lunga lista di comportamenti, abitudini, usi e costumi, una fotografia di varia umanità che abita sotto lo stesso cielo: chi vive in baracca, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi va sotto un treno... Citatissima nei decenni successivi, usata (anche a sproposito) come inno allegro e gioioso, persino come coro da stadio, fraintendendone la forte componente satirica.

Mio fratello è figlio unico (1976) approfondimento Rino Gaetano, le frasi più belle delle sue canzoni Title track del secondo album di Gaetano, Mio fratello è figlio unico è un canto sull'emarginazione, la frustrazione, la solitudine, la mortificazione dell'individuo: temi gravi che sfociano in una frase-tormentone dal significato misterioso, un verso urlato a ripetizione - e ti amo, Mario! - di cui ancora oggi non è dato sapere con esattezza il senso: anzi, in un episodio di 33 Giri – Italian Masters andato in onda su Sky Arte qualche anno fa, il compositore Arturo Stalteri ha sostenuto che in realtà Gaetano non dicesse “Mario”, bensì “Mariù”. Darà il titolo a un bel film del 2007 diretto da Daniele Luchetti, con Riccardo Scamarcio ed Elio Germano.

Aida (1977) approfondimento Rino Gaetano, un nuovo video di "A mano a mano". VIDEO La satira politica la fa da padrona anche nel singolo che traina il terzo album Aida, una carrellata sulla storia d'Italia del Novecento, dal colonialismo alle Brigate Rosse passando per due guerre mondiali, il fascismo e la nascita della Repubblica e naturalmente una citazione di Giuseppe Verdi, per concludere con un riferimento allo scandalo Lockheed: Aida è una metafora dell'Italia. Ne fece una cover anche Riccardo Cocciante, mentre Gaetano interpretò la splendida A mano a mano.

Gianna (1978) approfondimento Rino Gaetano protagonista su Sky Arte di "33 giri - Italian Masters" Gianna è la canzone della definitiva consacrazione sul palco più importante d'Italia, proprio in quella Sanremo citata (in altri contesti) in Ma il cielo è sempre più blu. Tra i testi più surreali e spericolati della sua intera carriera (“Gianna Gianna Gianna aveva un coccodrillo e un dottore / Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore”), nonché il primo nella storia del Festival in cui compare la parola “sesso”. Terzo classificato e travolto da un successo di pubblico che lo lasciò anche perplesso, tanto da sconfessare successivamente la canzone stessa: “Sanremo non significa niente e non a caso ho partecipato con Gianna che non significa niente”.

Nuntereggae più (1978) Oggi la tecnica di elencare personaggi, città, marchi pubblicitari eccetera si chiama name-dropping e tra gli esempi più illustri e riusciti, molto prima che il termine fosse sdoganato, c'è sicuramente questa canzone pubblicata nel 1978 in cui Gaetano snocciola una serie di personaggi simbolo della degenerazione politica, sociale e culturale del Paese – alcuni, sinceramente, anche piuttosto incolpevoli, da Enzo Bearzot a Raffaella Carrà... Ma c'è anche tanta politica e tanta finanza, da Susanna Agnelli al presidente della Esso Vincenzo Cazzaniga. Tormentone dell'estate 1978, un anno tra i più cupi e problematici del Dopoguerra italiano.