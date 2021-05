tha Supreme, arriva il progetto "No game Freestyle": info e tracklist

Per tutti gli amanti della scena musicale hip hop e urban italiana, è tempo di buone notizie. tha Supreme (nome d’arte di Davide Mattei), il rapper e producer di punta di casa Machete sta per tornare con un nuovo progetto musicale. Si chiamerà “ No game Freestyle ” e conterrà ben 18 tracce, con collaborazioni a sopresa a partire da quella con Fedez e Young Miles nel brano “Game Freestyle” che lo stesso rapper milanese ha presentato in anteprima con una diretta su Twitch.

“No game Freestyle”, il nuovo album di tha Supreme

Il nuovo album di tha Supreme “No game Freestyle” arriverà a breve, a quasi due anni di distanza dall’uscita del suo disco di debutto “23 6451”, pubblicato nel novembre del 2019 e ad oggi certificato triplo platino. Come raccontato dallo stesso rapper e producer romano, la tracklist non sarà una vera e propria raccolta di canzoni, quanto più l’unione di una serie di freestyle e remix. Diciotto tracce che non faranno altro che confermare l’enorme talento del ragazzo, nella scrittura delle barre rap così come nella costruzione della produzione. Capacità che tha Supreme ha già dimostrato più volte nelle collaborazioni a cui ci ha abituato in questi anni, con i maggiori artisti della scena rap, trap e urban italiana. Basti pensare ai brani curati per Ghali e Nitro, per la sorella Mara Sattei e alle collaborazioni con Shiva, Young Miles e le ex concorrenti di “X-Factor” Casadilego e Mydrama.