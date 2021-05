Subsonica in concerto: tutte le date del tour estivo 2021

Il gruppo ha annunciato le prime date del tour estivo, che li porterà a suonare dal vivo sui palchi di tutta Italia Condividi:

I Subsonica tornano sul palco e le date dei concerti, comunicate oggi 19 maggio 2021, si vanno ad aggiungere a quelle del “Microchip Temporale Club Tour” già riprogrammate per l’autunno 2021. Gli spettacoli si terranno all’aperto per garantire il pieno rispetto delle norme anti-Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). La band torinese riparte e torna sui palchi a distanza di 25 anni esatti dall’inizio della loro storia musicale: “Potrebbe essere significativo tornare un po’ ai groove di quel primissimo ‘Subsonica’ dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti sul palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza”. Con queste parole, i Subsonica hanno annunciato con enorme gioia il loro ritorno sul palco questa estate, con un tour che li porterà a viaggiare lungo tutto il Belpaese, andando a toccare anche quelle regioni mai raggiunte negli anni precedenti.

Subsonica: tutte le date del tour estivo approfondimento Brigata bianca, nuovo album di Samuel dei Subsonica: la sua carriera La tournée, prodotta da Vertigo, partirà il 18 giugno con la prima tappa presso Musicultura di Macerata. Successivamente, durante tutto il mese di luglio saranno ospiti in svariati festival e rassegne musicali: il 2 luglio al Ferrara Summer Festival, il 9 luglio al Pistoia Blues Festival, mentre il 16 luglio saranno sul palco del Reload Sound Festival di Biella, per poi spostarsi a Torino il 17 luglio per suonare al Flowers Festival di Collegno.