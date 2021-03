Come si elegge il vincitore di Sanremo? Guida al sistema di voto

Big

Sanremo 2021, la classifica parziale dei big dopo la prima serata

I ventisei artisti in gara vengono divisi in due gruppi da tredici che si esibiscono nelle prime due serate (martedì e mercoledì), sottoposti solamente al giudizio della Giuria Demoscopica di cui viene resa nota la classifica parziale alla fine delle due serate. La serata del giovedì è dedicata alle grandi canzoni d'autore italiane, non solo limitate alla storia del Festival: queste esibizioni verranno sottoposte al giudizio dei musicisti e dei vocalist dell'Orchestra, con conseguenze anche sulla classifica generale. Le 26 esibizioni di venerdì saranno invece giudicate dalla Giuria della Sala Stampa, i cui voti faranno media con quelli delle serate precedenti, mentre nella serata finale entrerà in scena il Televoto degli spettatori da casa, che comporranno la classifica definitiva che eleggerà i tre “big” finalisti. A questo punto verranno azzerati i precedenti voti e i tre finalisti si sfideranno nuovamente da zero, sottoposti al giudizio combinato di Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto, che eleggeranno il vincitore di Sanremo 2021.