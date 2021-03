Il Successo di Non ho l’età

In questa seconda serata del festival di Sanremo, Gigliola Cinquetti interpreterà dopo 57 anni il brano con cui debuttò all’Ariston nel 1964 “Non ho l’età”. La canzone venne scritta da Nisa, Mario Panzeri e Gene Colonnello e presentata al Festival di Sanremo 1964, condotto da Mike Buongiorno. Il pezzo era interpretato dall’allora sedicenne Gigliola Cinquetti in coppia con la italo-belga Patricia Carli. “Non ho l’età” trionfò a sorpresa sbaragliando i grandi nomi in gara quell’anno (Claudio Villa, Milva, Gino Paoli, Domenico Modugno).

Dopo il Festival, come da tradizione, la canzone fu portata dalla stessa Gigliola Cinquetti all’Eurovision Song Contest a Copenaghen, riscuotendo un grande successo. L’esibizione ricevette infatti 49 voti, quasi tre volte tanto quelli del secondo classificato, il britannico Matt Monro, una proporzione mai eguagliata in seguito da nessun altro vincitore. L'impresa diede all'Italia la prima vittoria di sempre nella competizione canora europea.

Questo portò “Non ho l’età” a diventare l’hit più ascoltata in vari Paesi europei. Gigliola Cinquetti ne incise varie cover tradotte: Luna nel blu per il mercato tedesco, No tengo edad per quello di lingua spagnola, Je suis à toi per quello francese, This Is My Prayer per gli anglofoni e Yumemiru omoi in giapponese. Per il pubblico islandese, invece, la canzone Heyr mína bæn (Ascolta la mia preghiera) fu una riscrittura completa del testo.