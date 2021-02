I cantanti di Sanremo 2021: Bugo con la canzone “E invece sì”. FOTO

7/9

Bugo è intenzionato a lasciare il segno in questo Festival 2021, seppur in maniera diversa dalla passata edizione: "So che avrò tutti i riflettori addosso, mi vedranno da solo, vorrei mostrare come sono davvero perché in tanti avranno apprezzato il mio gesto ma in molti mi avranno sottovalutato. Vado con lo spirito dello scorso anno per fare le cose al meglio possibile, ma stavolta vorrei lasciare il segno a modo mio”. - ©Getty

Sanremo Giovani 2021: i cantanti nella sezione Nuove Proposte