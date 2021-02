3/8

Nel 2018 Willie Peyote partecipa a “8”, ottavo disco in studio dei Subsonica, cantando nel brano “L’incubo”. L’anno dopo torna in studio con la band per registrare “Sonde”, contenuta in “Microchip Temporale”, riedizione dello storico disco del 1999, “Microchip Emozionale”. Immagine tratta dal profilo Instagram @williepeyote

L'account Instagram ufficiale di Willie Peyote