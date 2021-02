3/10

Per Fedez è invece la prima volta a Sanremo. In passato aveva affermato che non avrebbe mai preso parte al Festival perché "serviva solo a chi ne ha bisogno" e "quando ci sono problemi”, ma oggi ribatte: "E' vero. L'ho detto, ma sono dichiarazioni di cinque anni fa e in cinque anni si cambia ed è cambiato anche il festival”. - ©Getty

Festival di Sanremo, tamponi a tappeto: in media 150 al giorno